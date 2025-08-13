ua en ru
Україна повернула з окупації ще одну групу дітей: в ОП розповіли деталі

Середа 13 серпня 2025 16:52
Україна повернула з окупації ще одну групу дітей: в ОП розповіли деталі Фото: Україна повернула з окупації ще одну групу дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території ще одну групу дітей. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

Як розповів Єрмак, серед врятованих:

  • хлопчик, чия мама загинула, а батько втратив ноги під час атаки дроном;
  • сестра та два брати, опікунам яких погрожували відібрати дітей через відмову від російських документів;
  • безстрашні підлітки, які навіть у російській школі співали заборонений гімн України;
  • родина, що жила на замінованій вулиці у постійному страху смерті. Дехто з них нарешті воззʼєднався з батьками після майже трирічної розлуки.

"Дякую Save Ukraine та всім партнерам за сприяння у поверненні дітей. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - зазначив глава ОП.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

Водночас додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців, процес триває.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Також додамо, що у квітні Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.

