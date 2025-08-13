Україна повернула з окупації ще одну групу дітей: в ОП розповіли деталі

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території ще одну групу дітей. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Дякую Save Ukraine та всім партнерам за сприяння у поверненні дітей. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - зазначив глава ОП.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

Водночас додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців, процес триває.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Також додамо, що у квітні Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.