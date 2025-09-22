RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украина вернула из оккупации двух 18-летних парней, которых РФ хотела отправить на войну

Фото: Украина вернула из оккупации двух 18-летних парней, которых РФ хотела отправить на войну (t.me/ermaka2022)
Автор: Татьяна Степанова

С временно оккупированной Россией территории удалось вернуть двух 18-летних подростков. Россияне хотели отправить их на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Еще двух 18-летних подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Оба парня после школы отказались поступать в российские университеты, несмотря на давление со стороны оккупантов", - сообщил Ермак.

По его словам, ребята хотели выехать на подконтрольную территорию Украины, однако это было рискованно.

Однажды им вручили повестки, и появилась реальная угроза принудительного призыва в армию РФ на войну против Украины. Это стало точкой невозврата: ребята решились на опасный выезд и сегодня уже в безопасности.

Оба мечтают выучиться в морской академии и стать моряками.

"Теперь они могут мечтать без страха и свободно планировать будущее. Сейчас они получают всю необходимую помощь с восстановлением документов, а также психологическую поддержку и сопровождение, чтобы начать новый этап жизни. Спасибо Украинской сети за права ребенка и всем партнерам за помощь в спасении ребят", - добавил глава ОП.

 

Депортация украинских детей

Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

В то же время домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев, процесс продолжается.

Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Также добавим, что в апреле Верховная Рада приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.

Кроме того, двухпартийная группа сенаторов США призывает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за массовой депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

