Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Україна повернула з окупації двох 18-річних хлопців, яких РФ хотіла відправити на війну

Фото: Україна повернула з окупації двох 18-річних хлопців, яких РФ хотіла відправити на війну (t.me/ermaka2022)
Автор: Тетяна Степанова

З тимчасово окупованої Росією території вдалося повернути двох 18-річних підлітків. Росіяни хотіли відправити їх на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Ще двох 18-річних підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Обидва хлопці після школи відмовилися вступати до російських університетів попри тиск з боку окупантів", - повідомив Єрмак.

За його словами, хлопці хотіли виїхати на підконтрольну територію України, проте це було ризиковано. 

Одного дня їм вручили повістки, і з’явилася реальна загроза примусового призову до армії РФ на війну проти України. Це стало точкою неповернення: хлопці наважилися на небезпечний виїзд і сьогодні вже у безпеці. 

Обидва мріють вивчитися у морській академії та стати моряками. 

"Тепер вони можуть мріяти без страху й вільно планувати майбутнє. Зараз вони отримують усю необхідну допомогу з відновленням документів, а також психологічну підтримку та супровід, щоб почати новий етап життя.  Дякую Українській мережі за права дитини та всім партнерам за допомогу в порятунку хлопців", - додав глава ОП.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

Водночас додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців, процес триває.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Також додамо, що у квітні Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.

Окрім того, двопартійна група сенаторів США закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму через масову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

