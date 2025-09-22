Україна повернула з окупації двох 18-річних хлопців, яких РФ хотіла відправити на війну

З тимчасово окупованої Росією території вдалося повернути двох 18-річних підлітків. Росіяни хотіли відправити їх на війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.
"Ще двох 18-річних підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Обидва хлопці після школи відмовилися вступати до російських університетів попри тиск з боку окупантів", - повідомив Єрмак.
За його словами, хлопці хотіли виїхати на підконтрольну територію України, проте це було ризиковано.
Одного дня їм вручили повістки, і з’явилася реальна загроза примусового призову до армії РФ на війну проти України. Це стало точкою неповернення: хлопці наважилися на небезпечний виїзд і сьогодні вже у безпеці.
Обидва мріють вивчитися у морській академії та стати моряками.
"Тепер вони можуть мріяти без страху й вільно планувати майбутнє. Зараз вони отримують усю необхідну допомогу з відновленням документів, а також психологічну підтримку та супровід, щоб почати новий етап життя. Дякую Українській мережі за права дитини та всім партнерам за допомогу в порятунку хлопців", - додав глава ОП.
Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.
Водночас додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців, процес триває.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Також додамо, що у квітні Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.
Окрім того, двопартійна група сенаторів США закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму через масову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.