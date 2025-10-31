Украина вернула группу депортированных в РФ детей из спецшколы: детали от ОП

Как рассказал Ермак, во время оккупации части Николаевской области в 2022 году российские военные депортировали детей из Новопетровской специализированной школы.

Среди похищенных детей оказались также сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Директор заведения изо всех сил пытались уберечь девушек и парней от оккупантов. Она отказалась от перемещения во временно оккупированный Крым и искала пути выезда детей в сторону подконтрольной Украине территории.

Узнав об этом, оккупанты пришли с угрозами и в сопровождении спецподразделения Росгвардии на военных машинах типа "Тигр" принудительно переместили детей на левый берег Херсонщины, а затем через оккупированный Крым, и поездом в Россию - в Анапу.

"Спасибо Офису Омбудсмана, Министерству иностранных дел и всем партнерам, которые присоединились к этому возвращению. Дети преодолели большой путь, чтобы наконец быть в Украине. В дальнейшем их ждет процесс реинтеграции и обучения в украинских учебных заведениях", - добавил глава ОП.