Украина вернула группу депортированных в РФ детей из спецшколы: детали от ОП

Украине удалось вернуть группу детей и подростков - воспитанников Новопетровской специальной школы на Николаевщине, депортированных в Россию в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Как рассказал Ермак, во время оккупации части Николаевской области в 2022 году российские военные депортировали детей из Новопетровской специализированной школы.
Среди похищенных детей оказались также сироты и дети, лишенные родительской опеки.
Директор заведения изо всех сил пытались уберечь девушек и парней от оккупантов. Она отказалась от перемещения во временно оккупированный Крым и искала пути выезда детей в сторону подконтрольной Украине территории.
Узнав об этом, оккупанты пришли с угрозами и в сопровождении спецподразделения Росгвардии на военных машинах типа "Тигр" принудительно переместили детей на левый берег Херсонщины, а затем через оккупированный Крым, и поездом в Россию - в Анапу.
"Спасибо Офису Омбудсмана, Министерству иностранных дел и всем партнерам, которые присоединились к этому возвращению. Дети преодолели большой путь, чтобы наконец быть в Украине. В дальнейшем их ждет процесс реинтеграции и обучения в украинских учебных заведениях", - добавил глава ОП.
Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.
В то же время, как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина смогла вернуть из России 1625 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Недавно сообщалось, что возросло количество стран, которые хотят помочь с возвращением украинских детей, которых Россия депортировала на свою территорию. Речь идет также о детях, которые находятся в оккупации.
Также двухпартийная группа сенаторов США призывает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за массовой депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.