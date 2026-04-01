Украина усиливает дроновые технологии: японская Terra Drone заходит на рынок

В компании Terra Drone Corporation заявили о заключении стратегического партнерства с украинским разработчиком Amazing Drones, который специализируется на создании дронов-перехватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defender Media.

Партнерство с украинским разработчиком

Последняя занимается разработкой и производством дронов-перехватчиков.

Инвестиция была осуществлена через дочернюю структуру Terra Inspectioneering. При этом сумма сделки не раскрывается.

Планы расширения в Украине

В Terra Drone сообщили о намерении наращивать присутствие в Украине. Компания планирует использовать опыт, полученный в боевых условиях, для дальнейшего развития проектов на международных рынках.

Ожидается, что общий объем инвестиций, которые Terra Drone направит в украинские инициативы, составит около 10 млн долларов.

Выход на рынок оборонных технологий

Сделка является частью более широкой стратегии компании по выходу на рынок оборонных технологий. В 2026 году Terra Drone объявила о запуске соответствующего направления.

В рамках этого курса предусмотрено развитие деятельности, в том числе в Украине и странах НАТО, а также создание отдельной структуры Terra Defense, которая будет заниматься развитием данного сегмента.

Характеристики украинских перехватчиков

Дроны-перехватчики, разработанные Amazing Drones, способны преодолевать расстояние до 32 километров. Максимальная скорость таких аппаратов достигает 300 километров в час.