Украина усиливает дроновые технологии: японская Terra Drone заходит на рынок
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defender Media.
Партнерство с украинским разработчиком
Японская Terra Drone Corporation подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с украинской компанией Amazing Drones.
Последняя занимается разработкой и производством дронов-перехватчиков.
Инвестиция была осуществлена через дочернюю структуру Terra Inspectioneering. При этом сумма сделки не раскрывается.
Планы расширения в Украине
В Terra Drone сообщили о намерении наращивать присутствие в Украине. Компания планирует использовать опыт, полученный в боевых условиях, для дальнейшего развития проектов на международных рынках.
Ожидается, что общий объем инвестиций, которые Terra Drone направит в украинские инициативы, составит около 10 млн долларов.
Выход на рынок оборонных технологий
Сделка является частью более широкой стратегии компании по выходу на рынок оборонных технологий. В 2026 году Terra Drone объявила о запуске соответствующего направления.
В рамках этого курса предусмотрено развитие деятельности, в том числе в Украине и странах НАТО, а также создание отдельной структуры Terra Defense, которая будет заниматься развитием данного сегмента.
Характеристики украинских перехватчиков
Дроны-перехватчики, разработанные Amazing Drones, способны преодолевать расстояние до 32 километров. Максимальная скорость таких аппаратов достигает 300 километров в час.
