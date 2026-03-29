ua en ru
Вс, 29 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Уже не Lego? В Rheinmetall выразили восхищение инновациями Украины в защите от РФ

20:03 29.03.2026 Вс
2 мин
Компания фактически извинилась за заявления своего гендиректора
aimg Эдуард Ткач
Уже не Lego? В Rheinmetall выразили восхищение инновациями Украины в защите от РФ Фото: компания подчеркнула, что украинцы вносят неоценимый вклад (Getty Images)

В Rheinmetall заявили, что восхищаются инновациями Украины после того, как ранее гендиректор этой компании обесценил украинские дроны и их производителей, назвав это "игрой в Lego".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост компании в соцсети Х.

Читайте также: Секретное оружие: Rheinmetall показал дрон, который уже мог тайно воевать в Украине

"Мы глубоко уважаем огромные усилия украинского народа по защите от российского нападения, которые продолжаются уже более четырех лет", - говорится в публикации.

Там подчеркнули, что каждая женщина и каждый мужчина в Украине вносят "неоценимый вклад", а особая заслуга состоит в том, страна ведет борьбу с высокой эффективностью даже при ограниченных ресурсах.

"Инновационная сила и боевой дух украинского народа вдохновляют нас. Мы благодарны за возможность оказать поддержку, используя имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы", - резюмировали в Rheinmetall.

Что предшествовало

Напомним, буквально вчера гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно оценил украинские дроны, заявив, что из производство напоминает "игру в Lego", а уровень разработкой не сравним с технологиями крупных западных концернов.

Помимо этого, он назвал производителей беспилотников "украинскими домохозяйками", у которых "на кухне есть 3D-принтеры" для производства деталей для дронов.

"Это как играть с Lego. В чем инновация Украины? У них нет какого-то технологического прорыва", - подчеркнул он.

Позже украинские производители дронов ответили Паппергеру, заявив, что сейчас наступила эра "домохозяек", если дроны отечественного производства приносят результат.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Ажиотаж на границе: в ГПСУ назвали причину очередей на въезд в Украину и дали совет
Ажиотаж на границе: в ГПСУ назвали причину очередей на въезд в Украину и дали совет
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны