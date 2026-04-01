ua en ru
Ср, 01 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна посилює дронові технології: японська Terra Drone заходить на ринок

01:00 01.04.2026 Ср
2 хв
Такі апарати здатні розвивати швидкість до 300 кілометрів на годину
aimg Никончук Анастасія
Україна посилює дронові технології: японська Terra Drone заходить на ринок Фото: дрони (Віталій Носач РБК-Україна)

У компанії Terra Drone Corporation заявили про укладення стратегічного партнерства з українським розробником Amazing Drones, який спеціалізується на створенні дронів-перехоплювачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defender Media.

Читайте також: Вже не Lego? У Rheinmetall висловили захоплення інноваціями України в захисті від РФ

Партнерство з українським розробником

Японська Terra Drone Corporation підписала угоду про стратегічну співпрацю з українською компанією Amazing Drones.

Остання займається розробкою та виробництвом дронів-перехоплювачів.

Інвестиція була здійснена через дочірню структуру Terra Inspectioneering. При цьому сума угоди не розкривається.

Плани розширення в Україні

У Terra Drone повідомили про намір нарощувати присутність в Україні. Компанія планує використовувати досвід, отриманий у бойових умовах, для подальшого розвитку проєктів на міжнародних ринках.

Очікується, що загальний обсяг інвестицій, які Terra Drone спрямує в українські ініціативи, складе близько 10 млн доларів.

Вихід на ринок оборонних технологій

Угода є частиною ширшої стратегії компанії щодо виходу на ринок оборонних технологій. У 2026 році Terra Drone оголосила про запуск відповідного напрямку.

У межах цього курсу передбачено розвиток діяльності, зокрема в Україні та країнах НАТО, а також створення окремої структури Terra Defense, яка займатиметься розвитком цього сегмента.

Характеристики українських перехоплювачів

Дрони-перехоплювачі, розроблені Amazing Drones, здатні долати відстань до 32 кілометрів. Максимальна швидкість таких апаратів досягає 300 кілометрів на годину.

Нагадуємо, що директор державного оборонного кластеру Brave1 заявив про старт продажів нових безпілотних авіаційних комплексів X1 Jet і X2 Jet на маркетплейсі компанії, наголосивши на їхніх особливих характеристиках, а також рекордних показниках швидкості серед українських дронів.

Зазначимо, що благодійний фонд "Спільнота Стерненка" спільно з виробником безпілотників "Дикі Шершні" заявили про впровадження системи дистанційного керування для українських дронів-перехоплювачів Sting, які вже пройшли перші успішні випробування.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Дають два місяці. Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - Зеленський
Дають два місяці. Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - Зеленський
Аналітика
