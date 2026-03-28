В Украине испытали новые дроны Sting: что изменилось после обновления

00:55 28.03.2026 Сб
2 мин
На данный момент систему испытывают в ряде подразделений противовоздушной обороны
aimg Никончук Анастасия
В Украине испытали новые дроны Sting: что изменилось после обновления Фото: ВСУ (GettyImages)

Благотворительный фонд "Сообщество Стерненко" и производитель дронов "Дикие Шершни" сообщили о внедрении дистанционного управления для украинских перехватчиков Sting, которые уже прошли первые успешные испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defender Media.

Читайте также: Беспилотники станут "умнее": Украина запускает проект с немецкой компанией

Дроны Sting получили новое управление

Украинские перехватчики Sting оснастили системой дистанционного управления HORNET VISION Ctrl.

Как сообщили разработчики, технология уже применяется на практике и демонстрирует результат во время работы.

Что изменилось после обновления

По данным источника, речь идет о модернизации наземной станции управления беспилотниками.

Обновление позволяет управлять уже имеющимися перехватчиками на значительном расстоянии от зоны их применения, без необходимости находиться рядом.

Обучение и стоимость

Как сообщили в фонде "Сообщество Стерненко", внедрение новой системы не увеличивает стоимость самих дронов.

При этом для операторов требуется лишь минимальное дополнительное обучение, что упрощает переход на новую технологию.

На каком этапе находится разработка

На этапе исследований и разработки финансирование обеспечил фонд. Сейчас система проходит тестирование в нескольких подразделениях противовоздушной обороны.

Когда технология станет массовой

Разработчики продолжают работу над масштабированием решения и подготовкой к серийному производству. Ожидается, что в ближайшее время использование таких перехватчиков станет массовым.

Напоминаем, что Польша близка к завершению работ над собственным ударным беспилотником-камикадзе, который по своим характеристикам рассматривается как аналог иранских дронов типа "Шахед".

Отметим, что украинско-британская компания UForce создала новый ударный беспилотник-камикадзе под названием "Буча". По информации СМИ, он оснащен боевой частью массой 5,5 килограмма и способен преодолевать расстояние до 200 километров.

К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
