Украина под куполом жары: синоптик рассказала, что будет с погодой до конца недели

Над Украиной установился мощный антициклон, который удержит стабильно сухую и солнечную погоду до конца недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

Как сообщают синоптики, осадки маловероятны даже в виде локальных дождей или гроз.

В ближайшие дни небо преимущественно ясное, облака будут единичные или совсем безоблачно. Влаги в атмосфере мало, поэтому дождей ждать не стоит.

Температура воздуха 13 августа будет колебаться в пределах +24...+28 градусов, на юге и в Закарпатье - до +30.

Стабильная сухая погода продержится до конца недели, а в воскресенье и понедельник жара даже усилится.

Ночная температура, однако, вряд ли превысит +20 градусов, разве что местами на юге.

Погода в Киеве

В Киеве в среду ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около +15, днем около +25 градусов.

Как защититься от жары