Украина под куполом жары: синоптик рассказала, что будет с погодой до конца недели
Над Украиной установился мощный антициклон, который удержит стабильно сухую и солнечную погоду до конца недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине
Как сообщают синоптики, осадки маловероятны даже в виде локальных дождей или гроз.
В ближайшие дни небо преимущественно ясное, облака будут единичные или совсем безоблачно. Влаги в атмосфере мало, поэтому дождей ждать не стоит.
Температура воздуха 13 августа будет колебаться в пределах +24...+28 градусов, на юге и в Закарпатье - до +30.
Стабильная сухая погода продержится до конца недели, а в воскресенье и понедельник жара даже усилится.
Ночная температура, однако, вряд ли превысит +20 градусов, разве что местами на юге.
Погода в Киеве
В Киеве в среду ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около +15, днем около +25 градусов.
Как защититься от жары
-
Пейте больше воды. Во время жары организм теряет много жидкости из-за потоотделения. Чтобы избежать обезвоживания, пейте не менее 2-3 литров воды в день. Избегайте алкоголя и кофе - они могут способствовать дегидратации.
-
Оставайтесь в тени или помещении с кондиционером. В самые жаркие часы, обычно с 11:00 до 16:00, лучше оставаться в помещении с охлаждением или хотя бы в тени. Это поможет избежать перегрева и теплового удара.
-
Одевайтесь правильно , выбирайте легкую, светлую и свободную одежду из натуральных тканей - хлопка или льна. Избегайте темной и плотной одежды, которая притягивает и задерживает тепло.
-
Защищайте кожу от солнца. Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF, носите шляпы с широкими полями и солнцезащитные очки. Солнечные ожоги ухудшают общее состояние и повышают риск теплового удара.
-
Ограничьте физические нагрузки. Во время жары лучше избегать тяжелых физических упражнений на открытом воздухе. Если спорт необходим, делайте это рано утром или поздно вечером, когда температура ниже.
-
Регулярно охлаждайтесь. Пейте прохладительные напитки, используйте влажные салфетки или увлажняйте лицо и шею водой. Короткий душ или ванночки для ног помогут освежиться.
