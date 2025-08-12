ua en ru
Украина под куполом жары: синоптик рассказала, что будет с погодой до конца недели

Вторник 12 августа 2025 12:54
UA EN RU
Украина под куполом жары: синоптик рассказала, что будет с погодой до конца недели Фото: синоптики предупредили об особой жаре (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Над Украиной установился мощный антициклон, который удержит стабильно сухую и солнечную погоду до конца недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

Как сообщают синоптики, осадки маловероятны даже в виде локальных дождей или гроз.

В ближайшие дни небо преимущественно ясное, облака будут единичные или совсем безоблачно. Влаги в атмосфере мало, поэтому дождей ждать не стоит.

Температура воздуха 13 августа будет колебаться в пределах +24...+28 градусов, на юге и в Закарпатье - до +30.

Стабильная сухая погода продержится до конца недели, а в воскресенье и понедельник жара даже усилится.

Ночная температура, однако, вряд ли превысит +20 градусов, разве что местами на юге.

Погода в Киеве

В Киеве в среду ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около +15, днем около +25 градусов.

Как защититься от жары

  • Пейте больше воды. Во время жары организм теряет много жидкости из-за потоотделения. Чтобы избежать обезвоживания, пейте не менее 2-3 литров воды в день. Избегайте алкоголя и кофе - они могут способствовать дегидратации.

  • Оставайтесь в тени или помещении с кондиционером. В самые жаркие часы, обычно с 11:00 до 16:00, лучше оставаться в помещении с охлаждением или хотя бы в тени. Это поможет избежать перегрева и теплового удара.

  • Одевайтесь правильно , выбирайте легкую, светлую и свободную одежду из натуральных тканей - хлопка или льна. Избегайте темной и плотной одежды, которая притягивает и задерживает тепло.

  • Защищайте кожу от солнца. Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF, носите шляпы с широкими полями и солнцезащитные очки. Солнечные ожоги ухудшают общее состояние и повышают риск теплового удара.

  • Ограничьте физические нагрузки. Во время жары лучше избегать тяжелых физических упражнений на открытом воздухе. Если спорт необходим, делайте это рано утром или поздно вечером, когда температура ниже.

  • Регулярно охлаждайтесь. Пейте прохладительные напитки, используйте влажные салфетки или увлажняйте лицо и шею водой. Короткий душ или ванночки для ног помогут освежиться.

Напомним, ранее мы рассказывали, что несет погода украинцам на этой неделе и где ждать холодных ночей.

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте также, как непогода в июле ударила по урожаю - где в Украине жатва приостановилась, а посевы - погибают.

