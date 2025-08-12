Україна під куполом спеки: синоптик розповіла, що буде з погодою до кінця тижня

Над Україною встановився потужний антициклон, який утримає стабільно суху і сонячну погоду до кінця тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

Як повідомляють синоптики, опади малоймовірні навіть у вигляді локальних дощів чи гроз.

У найближчі дні небо переважно ясне, хмари будуть поодинокі або зовсім безхмарно. Волога в атмосфері мало, тому дощів чекати не варто.

Температура повітря 13 серпня коливатиметься у межах +24...+28 градусів, на півдні та в Закарпатті - до +30.

Стабільна суха погода протримається до кінця тижня, а у неділю та понеділок спека навіть посилиться.

Нічна температура, однак, навряд чи перевищить +20 градусів, хіба що місцями на півдні.

Погода в Києві

У Києві у середу очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько +15, вдень близько +25 градусів.

