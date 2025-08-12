ua en ru
Україна під куполом спеки: синоптик розповіла, що буде з погодою до кінця тижня

Вівторок 12 серпня 2025 12:54
Україна під куполом спеки: синоптик розповіла, що буде з погодою до кінця тижня Фото: синоптики попередили про особливу спеку (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Над Україною встановився потужний антициклон, який утримає стабільно суху і сонячну погоду до кінця тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

Як повідомляють синоптики, опади малоймовірні навіть у вигляді локальних дощів чи гроз.

У найближчі дні небо переважно ясне, хмари будуть поодинокі або зовсім безхмарно. Волога в атмосфері мало, тому дощів чекати не варто.

Температура повітря 13 серпня коливатиметься у межах +24...+28 градусів, на півдні та в Закарпатті - до +30.

Стабільна суха погода протримається до кінця тижня, а у неділю та понеділок спека навіть посилиться.

Нічна температура, однак, навряд чи перевищить +20 градусів, хіба що місцями на півдні.

Погода в Києві

У Києві у середу очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько +15, вдень близько +25 градусів.

Як захиститися від спеки

  • Пийте більше води. Під час спеки організм втрачає багато рідини через потовиділення. Щоб уникнути зневоднення, пийте не менше 2-3 літрів води на день. Уникайте алкоголю та кави — вони можуть сприяти дегідратації.

  • Залишайтеся у тіні або приміщенні з кондиціонером. У найспекотніші години, зазвичай з 11:00 до 16:00, краще залишатися в приміщенні з охолодженням або хоча б у тіні. Це допоможе уникнути перегріву і теплового удару.

  • Одягайтеся правильно. Обирайте легкий, світлий і вільний одяг з натуральних тканин - бавовни або льону. Уникайте темного і щільного одягу, який притягує і затримує тепло.

  • Захищайте шкіру від сонця. Використовуйте сонцезахисний крем з високим SPF, носіть капелюхи з широкими полями та сонцезахисні окуляри. Сонячні опіки погіршують загальний стан і підвищують ризик теплового удару.

  • Обмежте фізичні навантаження. Під час спеки краще уникати важких фізичних вправ на відкритому повітрі. Якщо спорт необхідний, робіть це рано вранці або пізно ввечері, коли температура нижча.

  • Регулярно прохолоджуйтеся. Пийте прохолодні напої, використовуйте вологі серветки або зволожуйте обличчя і шию водою. Короткий душ або ванночки для ніг допоможуть освіжитися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що несе погода українцям цього тижня й де чекати холодних ночей.

Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, як негода в липні вдарила по врожаю - де в Україні жнива призупинились, а посіви - гинуть.

