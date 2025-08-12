Україна під куполом спеки: синоптик розповіла, що буде з погодою до кінця тижня
Над Україною встановився потужний антициклон, який утримає стабільно суху і сонячну погоду до кінця тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Погода в Україні
Як повідомляють синоптики, опади малоймовірні навіть у вигляді локальних дощів чи гроз.
У найближчі дні небо переважно ясне, хмари будуть поодинокі або зовсім безхмарно. Волога в атмосфері мало, тому дощів чекати не варто.
Температура повітря 13 серпня коливатиметься у межах +24...+28 градусів, на півдні та в Закарпатті - до +30.
Стабільна суха погода протримається до кінця тижня, а у неділю та понеділок спека навіть посилиться.
Нічна температура, однак, навряд чи перевищить +20 градусів, хіба що місцями на півдні.
Погода в Києві
У Києві у середу очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько +15, вдень близько +25 градусів.
Як захиститися від спеки
-
Пийте більше води. Під час спеки організм втрачає багато рідини через потовиділення. Щоб уникнути зневоднення, пийте не менше 2-3 літрів води на день. Уникайте алкоголю та кави — вони можуть сприяти дегідратації.
-
Залишайтеся у тіні або приміщенні з кондиціонером. У найспекотніші години, зазвичай з 11:00 до 16:00, краще залишатися в приміщенні з охолодженням або хоча б у тіні. Це допоможе уникнути перегріву і теплового удару.
-
Одягайтеся правильно. Обирайте легкий, світлий і вільний одяг з натуральних тканин - бавовни або льону. Уникайте темного і щільного одягу, який притягує і затримує тепло.
-
Захищайте шкіру від сонця. Використовуйте сонцезахисний крем з високим SPF, носіть капелюхи з широкими полями та сонцезахисні окуляри. Сонячні опіки погіршують загальний стан і підвищують ризик теплового удару.
-
Обмежте фізичні навантаження. Під час спеки краще уникати важких фізичних вправ на відкритому повітрі. Якщо спорт необхідний, робіть це рано вранці або пізно ввечері, коли температура нижча.
-
Регулярно прохолоджуйтеся. Пийте прохолодні напої, використовуйте вологі серветки або зволожуйте обличчя і шию водою. Короткий душ або ванночки для ніг допоможуть освіжитися.
