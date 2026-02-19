ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

В ЕС назвали главную задачу для восстановления энергетики Украины

Украина, Четверг 19 февраля 2026 16:07
В ЕС назвали главную задачу для восстановления энергетики Украины Иллюстративное фото: поврежденный обстрелами РФ энергетический объект (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко, Роман Кот

Энергетическую инфраструктуру Украины необходимо адаптировать из-за устаревшего и уязвимого советского оборудования.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила еврокомиссар Аджа Лябиб.

Читайте также: Почему энергетики не успевают на ремонты: CEO YASNO Коваленко назвал причину

"Что касается ремонта энергетической инфраструктуры, то, во-первых, ее нужно адаптировать. Мы посетили, например, ТЭЦ-4. Это старая инфраструктура. Я встретилась с директором и инженерами", - отметила она.

Лябиб добавила, что постсоветскую инфраструктуру собирались реконструировать, когда началась война, поэтому это не удалось сделать.

"А теперь она старая, уязвимая, и россияне это знают. Именно поэтому они нацелились на нее, а также чтобы заставить украинцев капитулировать", - подчеркнула еврокомиссар.

По ее словам, главная задача - найти техническую помощь, которая будет совместима с такой советской инфраструктурой. Именно поэтому, подчеркнула она, солидарность Эстонии, Литвы и других стран, которые имеют опыт работы с такой инфраструктурой, является такой ценной.

"Как вы, наверное, знаете, город Вильнюс подарил тепловую электростанцию, и задача заключалась в том, как ее транспортировать. Это 2 400 тонн материалов. Мы разделили ее на разные части - эту тепловую электростанцию - и транспортировали в Украину", - рассказала Лябиб.

Она отметила, что все генераторы и тепловая электростанция позволили обеспечить энергией девять миллионов украинцев - это примерно население всей Австрии.

Удары по энергетике Украины

Напомним, ночью и утром 17 февраля Украина снова находилась под массированной атакой россиян. В результате удара в Одессе существенные повреждения получил энергетический объект ДТЭК.

Сейчас сложная ситуация с электроснабжением не только в Киеве, но и в некоторых других регионах. Вследствие значительных повреждений сетей энергетики вынуждены применять ограничения.

В среду, 18 февраля, в Одессе и области без света оставалось почти 100 тысяч абонентов, некоторые из них были обесточены по несколько дней.

Согласно прогнозам экспертов, стабилизация энергосистемы может произойти уже в апреле, когда снизится нагрузка на сети. Этому будет способствовать стабилизация энергосистемы и завершение отопительного сезона.

РБК-Украина также писало, что на этой неделе во Франции состоится энергетический "Рамштайн". Международные партнеры Украины консолидируют международную помощь для восстановления ее критической инфраструктуры.

