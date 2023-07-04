Украина получила новый транш от МВФ, а россияне атаковали Сумы дронами: новости за 3 июля

Война России против Украины

Украинские военные ликвидировали еще 600 российских солдат. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 230 260 военных.

По данным британской разведки, российское вторжение в Украину привело к тому, что четверть граждан были вынуждены покинуть свои дома.

В РФ заявили о "покушении" на "главу" оккупированного Крыма

ФСБ РФ заявила о якобы "прекращении попытки покушения" на "председателя" аннексированного Крыма Сергея Аксенова. Якобы его осуществил завербованный СБУ россиянин.

Тариф на воду остается неизменным. НКРЭКУ отменила решение после критики Зеленского

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила свое решение от 29 июня о повышении тарифов на воду.

Война не закончится, пока Крым находится под оккупацией, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сочтет победой в войне над Россией восстановление территориальной целостности нашего государства по состоянию на 1991 год. То есть война не будет закончена, пока Крым будет находиться под российской оккупацией.

Россияне атаковали Сумы "Шахедами"

Вчера российские оккупанты применили "Шахеды" для ударов по Сумам. В центре города было зафиксировано четыре "прилета". В результате атаки погибли два человека, еще 19 получили ранения.

Кроме того, из-за удара было повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома.

ЗАЭС впервые за четыре месяца подключили к резервной линии электропередач, - МАГАТЭ

ЗАЭС вновь подключили к единственной доступной резервной линии электропередач через четыре месяца после ее потери, но ситуация с энергоснабжением на площадке остается чрезвычайно хрупкой во время войны и не является устойчивой.

Германия и Дания в ближайшие недели доставят в Украину десятки Leopard 1

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина в рамках военной помощи получит от Германии и Дании танки Leopard 1A5 в ближайшие недели.

Суд арестовал нардепа Алексеева по делу о мошенничестве

Суд во Львове избрал меру пресечения народному депутату Сергею Алексееву, которого подозревают в мошенничестве. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Украина получила второй транш от МВФ на 890 млн долларов

Украина получила второй транш в размере 890 млн долларов от Международного валютного фонда. Средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета страны.

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