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В результате атаки по Сумам 16 человек получили ранения

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Сумы, Понедельник 03 июля 2023 14:58
В результате атаки по Сумам 16 человек получили ранения Фото: в результате атаки по Сумам 16 человек получили ранения (t.me/dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за российской атаки на Сумы 3 июля один человек погиб, еще 16 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Сообщается, что по состоянию на 10:49 зафиксировано четыре прилета "Шахедов" по центру Сум. Из-за попадания повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома.

По состоянию на 13:00 один человек погиб и 16 пострадали, им оказали помощь.

Пострадавшим предоставили места временного пребывания. Решается вопрос об их размещении. Также людям оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Фото: в результате атаки по Сумам 16 человек получили ранения (t.me/Sumy_news_ODA)

В ГСЧС сообщили, что российские атаки привели к значительным разрушениям в центре Сум. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации последствий.

Они производят разбор разрушенных конструкций, гасят открытые очаги горения и спасают людей.

Всего на месте происшествия работает около ста спасателей и 19 единиц техники ГСЧС Украины.

Фото: в результате атаки по Сумам 16 человек получили ранения (t.me/dsns_telegram)

Атака на Сумы

Во время воздушной тревоги в понедельник в Сумах раздались взрывы. Мэр Александр Лысенко сообщил, что сработало ПВО.

Из-за вражеской атаки в центре Сум был поврежден жилой дом. Позже в ОП сообщили, что один человек погиб.

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