Суд арестовал нардепа Алексеева по делу о мошенничестве

Суд во Львове сегодня, 3 июля, избрал меру пресечения народному депутату Сергею Алексееву, которого подозревают в мошенничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора Лычаковский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Прокуратура сообщает, что суд определил возможность внесения залога в размере более 2 млн гривен.

Дело Алексеева

Напомним, в пятницу СБУ и Офис генпрокурора сообщили о разоблачении народного депутата, который якобы за 50 тысяч долларов обещал иностранцу свое содействие во избежание экстрадиции. Правоохранители задокументировали факт получения нардепом 20 тысяч долларов и другой части транша.

Источники РБК-Украина сообщили, что фигурантом дела является народный депутат от партии "Европейская солидарность" Сергей Алексеев. Он возглавляет подкомитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Парламентарию объявили подозрение по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

Как мы сообщали, ГБР будет просить для Алексеева меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10 млн гривен.