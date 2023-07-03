ua ru
Пн, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атака дронов на Сумы: количество жертв и пострадавших возросло

Новина українською →
Понедельник 03 июля 2023 18:29
Атака дронов на Сумы: количество жертв и пострадавших возросло Фото: россияне атаковали Сумы дронами (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Валерия Полищук

В Сумах в результате атаки иранских беспилотников "Шахед" погибли два человека. При этом еще 19 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

По данным местных властей, в учреждениях здравоохранения остаются четыре пострадавших, из них две - тяжелые в реанимации, две - средней степени тяжести.

"5 пострадавшим была оказана медицинская помощь и они были отпущены домой, среди пострадавших один ребенок 5 лет", - говорится в сообщении.

Атака на Сумы

Сегодня российские войска применили "Шахеды" для ударов по Сумам. В центре города было зафиксировано четыре "прилета".

Сначала было известно об одной жертве и 15 пострадавших.

Из-за удара было повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. Российская атака привела к значительным разрушениям, отметили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Оккупанты часто применяют для своих ударов по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Их стране снабжает Иран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Война России против Украины
NEWS
Война не закончится, пока Крым находится под оккупацией, - Зеленский
Война не закончится, пока Крым находится под оккупацией, - Зеленский
DAILY
Наступление забуксовало? Что реально происходит на фронте и чего ждать осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наступление забуксовало? Что реально происходит на фронте и чего ждать осенью