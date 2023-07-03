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Война не закончится, пока Крым находится под оккупацией, - Зеленский

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Понедельник 03 июля 2023 13:29
Война не закончится, пока Крым находится под оккупацией, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина будет считать победой в войне над Россией восстановление территориальной целостности нашего государства по состоянию на 1991 год. То есть война не будет закончена, пока Крым будет находиться под российской оккупацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN.

Несмотря на то, что усилия Украины сосредоточены на отвоевании территории на юге и востоке, президент отметил, что конечной целью государства является освобождение Крыма.

"Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась", - сказал он.

На вопрос, есть ли сценарий, при котором может быть мир без Крыма, Зеленский сказал: "Тогда это не будет победой".

Освобождение Крыма

В начале апреля советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может вернуть Крым в течение 5-7 месяцев. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что при выборе метода освобождения полуострова все будет зависеть от поведения РФ.

К тому же, президент Украины отмечал, что без Крыма не будет покоя международным отношениям и праву.

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Владимир Зеленский Крим
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