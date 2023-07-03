Вертолет и 600 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине
По данным на утро понедельника, 3 июля, украинские военные ликвидировали за сутки 600 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 230260 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 230260 (+600) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4057 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 7899 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 4220 (+32) ед,
- РСЗО - 641 (+4) ед,
- средства ПВО - 391 (+1) ед,
- самолетов - 315 ед,
- вертолетов - 309 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3573 (+16),
- крылатые ракеты - 1264 (+3),
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6834 (+18) ед,
- специальная техника - 590 (+7)
Потери РФ в Украине
По данным Минобороны Украины за прошедшую неделю российские оккупационные войска потеряли более 5 тысяч оккупантов. При этом было уничтожено почти 500 единиц российской военной техники.
По информации заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, потери российских оккупантов в войне растут почти каждый день. Это связано с неопытными российскими солдатами на фронте и профессионализмом ВСУ.
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