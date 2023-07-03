ua ru
Пн, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вертолет и 600 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Новина українською →
Украина, Понедельник 03 июля 2023 08:24
Вертолет и 600 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 3 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро понедельника, 3 июля, украинские военные ликвидировали за сутки 600 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 230260 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 230260 (+600) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4057 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 7899 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 4220 (+32) ед,
  • РСЗО - 641 (+4) ед,
  • средства ПВО - 391 (+1) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 309 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3573 (+16),
  • крылатые ракеты - 1264 (+3),
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6834 (+18) ед,
  • специальная техника - 590 (+7)

Потери РФ в Украине

По данным Минобороны Украины за прошедшую неделю российские оккупационные войска потеряли более 5 тысяч оккупантов. При этом было уничтожено почти 500 единиц российской военной техники.

По информации заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, потери российских оккупантов в войне растут почти каждый день. Это связано с неопытными российскими солдатами на фронте и профессионализмом ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Оккупанты открыли еще одно направление для наступления. Какие изменения на фронте за неделю
Оккупанты открыли еще одно направление для наступления. Какие изменения на фронте за неделю
DAILY
Наступление забуксовало? Что реально происходит на фронте и чего ждать осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наступление забуксовало? Что реально происходит на фронте и чего ждать осенью