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В РФ заявили о "покушении" на "главу" оккупированного Крыма

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Крым, Понедельник 03 июля 2023 10:48
В РФ заявили о "покушении" на "главу" оккупированного Крыма Фото: гауляйтер аннексированного Крыма Сергей Аксенов (facebook com aksenov rk)
Автор: Наталия Гурковская

ФСБ РФ заявила о якобы "пресечении попытки покушения" на "главу" аннексированного Крыма Сергея Аксенова. Якобы его совершил завербованный СБУ россиянин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

По данным ФСБ, якобы покушение готовил гражданин России, 1988 года рождения, "который был завербован сотрудниками СБУ". Он якобы прошел на территории Украины "курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе - обучение минно-взрывному делу".

В июне 2023 года, говорится в распространенном ФСБ сообщении, "агент иностранной спецслужбы" прибыл в Крым и начал подготовку к теракту - он планировал взорвать автомобиль Аксенова.

"Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан", - заявили в ФСБ.

Сейчас, якобы россиянин задержан.

Напомним, в июне 2021 году Украина завершила расследование относительно оккупации Крыма и государственной измены, совершенной восемью бывшими высокопоставленными чиновниками Автономной Республики Крым. В деле фигурирует так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

В ноябре того же года Киевский апелляционный суд разрешил задержать главаря крымских оккупантов Сергея Аксенова. Ему инкриминируют сепаратизм, терроризм и еще ряд уголовных статей.

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