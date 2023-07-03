В РФ заявили о "покушении" на "главу" оккупированного Крыма

ФСБ РФ заявила о якобы "пресечении попытки покушения" на "главу" аннексированного Крыма Сергея Аксенова. Якобы его совершил завербованный СБУ россиянин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Медуза ".

По данным ФСБ, якобы покушение готовил гражданин России, 1988 года рождения, "который был завербован сотрудниками СБУ". Он якобы прошел на территории Украины "курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе - обучение минно-взрывному делу".

В июне 2023 года, говорится в распространенном ФСБ сообщении, "агент иностранной спецслужбы" прибыл в Крым и начал подготовку к теракту - он планировал взорвать автомобиль Аксенова.

"Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан", - заявили в ФСБ.

Сейчас, якобы россиянин задержан.

Напомним, в июне 2021 году Украина завершила расследование относительно оккупации Крыма и государственной измены, совершенной восемью бывшими высокопоставленными чиновниками Автономной Республики Крым. В деле фигурирует так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

В ноябре того же года Киевский апелляционный суд разрешил задержать главаря крымских оккупантов Сергея Аксенова. Ему инкриминируют сепаратизм, терроризм и еще ряд уголовных статей.