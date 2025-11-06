Евросоюз откроет Украине доступ к оборонному фонду с бюджетом 8 млрд евро

В среду, 5 ноября, Евросоюз достиг предварительной договоренности о присоединении Украины к Европейскому оборонному фонду, бюджет которого составляет около 8 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Фонд (European Defence Fund) осуществляет финансирование совместных исследований и разработок в оборонной сфере между европейскими странами. Цель - укрепление конкурентоспособности и технологической независимости оборонной промышленности Евросоюза.

Украина в рамках соглашения получит доступ к совместным европейским исследованиям и разработкам в оборонной сфере.

Основной аспект договоренности - меры стимулирования инвестиций в сферу обороны в рамках действующего европейского бюджета с целью реализации плана ReArm Europe. Он направлен на увеличение оборонных расходов и укрепление военных возможностей ЕС.

Латвийский евродепутат Рихард Колс, который проводил переговоры от парламента, назвал соглашение "четким сигналом, что ЕС наконец начинает относиться к оборонным инвестициям с серьезностью, которой требуют времена".

Отмечается, что план ReArm Europe предусматривает привлечение европейскими странами до 800 млрд євро на оборону.