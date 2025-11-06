Уиткофф увидел "прогресс" в завершении войны в Украине: нужно решить после Газы

Соединенные Штаты считают войну между Украиной и РФ одной из важнейших для решения. Вашингтон убежден, что ему удастся это сделать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на Американском бизнес-форуме в Майами.

Он отметил, что в урегулировании войны в Украине есть определенный прогресс и добавил, что этот конфликт "нужно решить следующим" после Газы. "Нам предстоит проделать большую работу по протоколам безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители", - сказал спецпосланник Трампа. По его словам, американский лидер "постоянно следит" за темой урегулирования войны в Украине.