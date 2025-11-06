ua en ru
В мире

Уиткофф увидел "прогресс" в завершении войны в Украине: нужно решить после Газы

США, Четверг 06 ноября 2025 20:20
Уиткофф увидел "прогресс" в завершении войны в Украине: нужно решить после Газы Фото: Стив Уиткофф, спецпосланник президента США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Соединенные Штаты считают войну между Украиной и РФ одной из важнейших для решения. Вашингтон убежден, что ему удастся это сделать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на Американском бизнес-форуме в Майами.

Он отметил, что в урегулировании войны в Украине есть определенный прогресс и добавил, что этот конфликт "нужно решить следующим" после Газы.

"Нам предстоит проделать большую работу по протоколам безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители", - сказал спецпосланник Трампа.

По его словам, американский лидер "постоянно следит" за темой урегулирования войны в Украине.

Заявления Трампа о войне в Украине

Напомним, американский лидер Дональд Трамп рассказал, что российский диктатор Владимир Путин две недели назад обращался к нему за помощью с урегулированием войны в Украине.

По словам Трампа, во время телефонного разговора диктатор сказал ему, что пытается закончить войну уже 10 лет, однако ему не удается этого сделать.

Отметим, что Трамп недавно заявил, что войну в Украине возможно урегулировать в короткие сроки - примерно за несколько месяцев. На вопрос журналиста о том, есть ли возможность завершить войну за "пару месяцев" президент США ответил утвердительно.

Американский президент также считает, что страна-агрессор стремится к восстановлению контактов с Вашингтоном.

Кроме того, Трамп заявлял, что ему удалось завершить восемь войн. Он выразил уверенность в том, что война между Украиной и РФ "станет девятой", которую он сможет урегулировать.

