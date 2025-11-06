Украина получила от Латвии более двух десятков БТР Patria (фото)

Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria 6x6. Передача машин состоялась в Риге на военной базе "Адажи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Спасибо министру обороны Андрису Спрудсу, правительству Латвии и всем латвийцам за чрезвычайный уровень поддержки. Эти машины сразу станут на вооружение Сил Специальных Операций. Всего в 2025 году мы получили все обещанные 42 бронемашины - спасибо за это", - отметил Шмыгаль.

Он также отметил, что латвийцы передали Украине еще 12 боевых разведывательных машин CVR(T), что является частью ранее объявленного пакета военной помощи.

"Также благодарен нашим латвийским друзьям за дополнительный вклад в 2,2 млн евро в инициативу PURL и финансовую помощь на Коалицию укрытий", - добавил министр обороны.

Также крайне важно участие Латвии в проекте государств НАТО "Реноватор" по восстановлению пяти военных реабилитационных центров в Украине.

"Борьба продолжается, агрессор только усиливает давление. Рассчитываем на реализацию финансирования путем так называемого репарационного кредита за счет российских замороженных активов. Нужны совместные решительные шаги по этому вопросу, поскольку это безопасность как Украины, так и других стран Европы", - добавил он.