Ситуация изменилась: Рютте заявил, что НАТО обогнало Россию в производстве боеприпасов

Украина, Четверг 06 ноября 2025 11:00
Ситуация изменилась: Рютте заявил, что НАТО обогнало Россию в производстве боеприпасов Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

До недавнего времени Россия опережала союзников НАТО в производстве боеприпасов, однако ситуация кардинально изменилась: Альянс нарастил темпы и вышел вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте на форуме НАТО.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что мир сталкивается с реальными и долгосрочными угрозами, главной из которых остается непровоцированная война России против Украины.

Он подчеркнул, что опасность, которую представляет Россия, не исчезнет даже после завершения войны, ведь страна продолжит быть дестабилизирующей силой в Европе и мире.

По его словам, Россия действует не самостоятельно: она сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими государствами, расширяя оборонное взаимодействие до беспрецедентного уровня.

Эти страны, по данным генсека, готовятся к долговременной конфронтации и работают над тем, чтобы подорвать глобальные правила.

В НАТО подчеркнули, что Альянс должен быть готовым к этим вызовам, сохраняя принцип "мира через силу". Для этого необходимо сосредоточиться на трех ключевых факторах:

  • увеличении количества вооружений,
  • креативности,
  • сотрудничестве.

Генсек подчеркнул, что страны НАТО уже обладают самыми современными системами, которые обеспечивают преимущество, но нужны большие объемы производства и быстрые поставки.

"Мы уже меняем ситуацию с боеприпасами. До недавнего времени Россия производила больше боеприпасов, чем все союзники НАТО вместе взятые", - подчеркнул Рютте.

По его данным, по всей территории НАТО открываются десятки новых производственных линий, расширяются существующие мощности, а объемы производства оружия являются самыми высокими за последнее десятилетие.

"Мы производим больше, чем за десятилетие. Нам нужно развивать этот прогресс в других сферах, от высококачественной противовоздушной обороны до недорогих беспилотников-перехватчиков", - подытожил он.

Производство оружия в России

Напомним, что еще в начале лета стало известно, что Российская Федерация наращивает производство дронов, боевых машин пехоты, авиационной техники и кораблей и готовится к новой войне.

Стоит отметить, что Российская Федерация в течение всего времени широкомасштабной войны совершенствует свои ракеты, бомбы и БПЛА, которыми атакует Украину.

В частности в материале РБК-Украина можно подробнее узнать о том, что изменилось и какую угрозу они несут.

Заметим, что на днях российский диктатор Владимир Путин в очередной раз рассказал о "новейшем" вооружении РФ, в частности ракеты средней дальности "Орешник".

