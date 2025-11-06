Ситуация изменилась: Рютте заявил, что НАТО обогнало Россию в производстве боеприпасов

До недавнего времени Россия опережала союзников НАТО в производстве боеприпасов, однако ситуация кардинально изменилась: Альянс нарастил темпы и вышел вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте на форуме НАТО.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что мир сталкивается с реальными и долгосрочными угрозами, главной из которых остается непровоцированная война России против Украины.

Он подчеркнул, что опасность, которую представляет Россия, не исчезнет даже после завершения войны, ведь страна продолжит быть дестабилизирующей силой в Европе и мире.

По его словам, Россия действует не самостоятельно: она сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими государствами, расширяя оборонное взаимодействие до беспрецедентного уровня.

Эти страны, по данным генсека, готовятся к долговременной конфронтации и работают над тем, чтобы подорвать глобальные правила.

В НАТО подчеркнули, что Альянс должен быть готовым к этим вызовам, сохраняя принцип "мира через силу". Для этого необходимо сосредоточиться на трех ключевых факторах:

увеличении количества вооружений,

креативности,

сотрудничестве.

Генсек подчеркнул, что страны НАТО уже обладают самыми современными системами, которые обеспечивают преимущество, но нужны большие объемы производства и быстрые поставки.

"Мы уже меняем ситуацию с боеприпасами. До недавнего времени Россия производила больше боеприпасов, чем все союзники НАТО вместе взятые", - подчеркнул Рютте.

По его данным, по всей территории НАТО открываются десятки новых производственных линий, расширяются существующие мощности, а объемы производства оружия являются самыми высокими за последнее десятилетие.

"Мы производим больше, чем за десятилетие. Нам нужно развивать этот прогресс в других сферах, от высококачественной противовоздушной обороны до недорогих беспилотников-перехватчиков", - подытожил он.