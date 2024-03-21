Украина получила 4,5 млрд евро от ЕС, а РФ ударила ракетой по Харькову: новости за 20 марта
Украина получила первые 4,5 млрд евро от Европейского союза в рамках программы Ukraine Facility. Тем временем россияне нанесли ракетный удар по Харькову.
Более детально о том, что произошло в среду, 20 марта, - в материале РБК-Украина.
Еврокомиссия выплатила первый транш Киеву из пакета помощи в 50 млрд евро, - Боррель
Европейская комиссия выплатила первый транш помощи в рамках Украинского фонда на общую сумму 50 млрд евро. Сейчас было переведено 4,5 млрд евро, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Вместе с тем Европейский комиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи заявил, что следующий транш будет в апреле.
В Харькове прогремел взрыв: "прилет" в одном из районов
В Харькове раздался взрыв, в городе зафиксирован "прилет" в одном из районов.
По информации местных властей, оккупанты нанесли ракетный удар. В результате этого погибли по меньшей мере пятеро человек.
Атаку на российский Энгельс, где расположен аэродром, совершило ГУР, - источники
Город Энгельс, где расположен аэродром, в ночь на 20 марта подвергся атаке. Это была работа ГУР МО.
Об этом РБК-Украина рассказали источники в спецслужбах.
Власти Польши договорились с фермерами о запрете транзита из Украины некоторой агропродукции, - СМИ
Польские власти подписали соглашение с фермерами о дотациях на тонну зерна и временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.
Это касается, в частности, пшеницы, кукурузы, пшеничной муки, рапса и подсолнечника.
Литва присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины
Литва приняла решение выделить 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы, рассказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Украина может производить 2 млн дронов в год, но есть условие, - Федоров
Украина способна увеличить производство беспилотников до 2 миллионов единиц в год, заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Он уточнил, что для этого необходима дополнительная финансовая помощь от стран Запада.
Шмыгаль: ожидаем в апреле поставки снарядов от чешской инициативы
Уже в апреле Украина рассчитывает на поставку первой партии артиллерийских боеприпасов в рамках чешской инициативы, рассказал премьер Денис Шмыгаль.
Червоноград, Павлоград и Бровары переименуют. В Раде определились с новыми названиями
В Украине в ближайшее время переименуют ряд городов и сел в разных областях Украины. Среди прочего новые названия получат Бровары, Павлоград и Червоноград.
Пять городов и 104 села/поселка будут переименованы в рамках процедуры деколонизации.
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