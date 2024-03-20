В Харькове прогремел взрыв
Фото: в Харькове прогремел взрыв 20 марта
В Харькове 20 марта прогремел взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"В Харькове слышен взрыв", - написал он.
Воздушная тревога в Украине
На данный момент в Украине объявлена в нескольких областях - Черниговская, Сумская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области.
По данным Воздушных сил ВСУ, воздушная тревога в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях связана с активностью вражеской тактической авиации.
"Западнее Харькова - разведывательный БпЛА (тип не определен)", - говорится в сообщении.
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