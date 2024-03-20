В Харькове прогремел взрыв

В Харькове 20 марта прогремел взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове слышен взрыв", - написал он. Воздушная тревога в Украине На данный момент в Украине объявлена в нескольких областях - Черниговская, Сумская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области. По данным Воздушных сил ВСУ, воздушная тревога в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях связана с активностью вражеской тактической авиации. "Западнее Харькова - разведывательный БпЛА (тип не определен)", - говорится в сообщении.