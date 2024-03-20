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Червоноград, Павлоград и Бровары переименуют. В Раде определились с новыми названиями

Украина, Среда 20 марта 2024 17:55
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Червоноград, Павлоград и Бровары переименуют. В Раде определились с новыми названиями Архивное фото: В Раде определились с новыми названиями для Павлограда и Броваров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине в ближайшее время переименуют ряд городов и сел в разных областях Украины. Среди прочего новые названия получат Бровары, Павлоград и Червоноград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Романа Лозинского.

По его словам, пять городов и 104 села/поселка будут переименованы в рамках процедуры деколонизации.

Среди прочего, планируются следующие переименования:

  • Червоноград - Шептицкий;
  • Южное - Порт-Аненталь;
  • Павлоград - Матвеев;
  • Синельниково - Роднополье;
  • Бровары - Бровари.

Стоит отметить, что данное решение не окончательное. За него еще должны будут проголосовать депутаты Верховной рады.

Деколонизация Украины

В апреле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.

Уже 27 июля 2023 года этот закон вступил в силу. Он направлен на противодействие российской имперской пропаганде.

Украинский институт национальной памяти предлагает изменить названия 183 населенных пунктов в Украине, подпадающих под действие закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

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