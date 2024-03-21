Україна отримала 4,5 млрд євро від ЄС, а РФ вдарила ракетою по Харкову: новини за 20 березня

Україна отримала перші 4,5 млрд євро від Європейського союзу в рамках програми Ukraine Facility. Тим часом росіяни завдали ракетного удару по Харкову.

Більш детально про те, що сталося у середу, 20 березня, - у матеріалі РБК-Україна .

Єврокомісія виплатила перший транш Києву з пакета допомоги у 50 млрд євро, - Боррель

Європейська комісія виплатила перший транш допомоги в рамках Українського фонду на загальну суму 50 млрд євро. Наразі було переведено 4,5 млрд євро, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Водночас Європейський комісар з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї заявив, що наступний транш буде у квітні.

У Харкові пролунав вибух: "приліт" в одному із районів

У Харкові пролунав вибух, у місті зафіксовано "приліт" в одному з районів.

За інформацією місцевої влади, окупанти завдали ракетного удару. Внаслідок цього загинули щонайменше п'ятеро людей.

Атаку на російський Енгельс, де розташований аеродром, здійснило ГУР, - джерело

Місто Енгельс, де розташований аеродром, у ніч на 20 березня зазнало атаки. Це була робота ГУР МО.

Про це РБК-Україна розповіли джерела у спецслужбах.

Влада Польщі домовилася з фермерами про заборону транзиту з України деякої агропродукції, - ЗМІ

Польська влада підписала угоду з фермерами про дотації на тонну зерна та тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.

Це стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, пшеничного борошна, ріпаку та соняшнику.

Литва приєдналася до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Литва ухвалила рішення виділити 35 млн євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи, розповіла прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

Україна може виробляти 2 млн дронів на рік, але є умова, - Федоров

Україна спроможна збільшити виробництво безпілотників до 2 мільйонів одиниць на рік, заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він уточнив, що для цього потрібна додаткова фінансова допомога від країн Заходу.

Шмигаль: очікуємо у квітні постачання снарядів від чеської ініціативи

Вже у квітні Україна розраховує на постачання першої партії артилерійських боєприпасів у рамках чеської ініціативи, розповів прем'єр Денис Шмигаль.

Червоноград, Павлоград та Бровари перейменують. У Раді визначились із новими назвами

В Україні найближчим часом перейменують низку міст та сіл у різних областях України.Серед іншого нові назви отримають Бровари, Павлоград та Червоноград.

П'ять міст та 104 села/селища будуть перейменовані в рамках процедури деколонізації.