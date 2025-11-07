Украина получит не менее 300 млн кубометров американского газа

Как сообщается, договоренности подписали во время Министерской встречи Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC).

"Мы благодарим партнеров из США и Польши за эту важную поддержку энергетической устойчивости Украины в условиях, когда Россия продолжает ежедневно атаковать нашу энергетическую и газовую инфраструктуру", - отметила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

По ее словам, подписание соответствующего меморандума касается не только насущных потребностей, но и открывают возможности для долгосрочного сотрудничества в направлении диверсификации маршрутов поставок и укрепления энергетической безопасности Европы при поддержке США.

Гринчук выразила благодарность партнерам - министру энергетики Польши Милошу Мотыке, министру энергетики США Крису Райту и министру внутренних дел США Дагу Бергуму - за конструктивное сотрудничество и последовательную поддержку Украины.

Стоит отметить, что для осенне-зимнего периода Украине необходимо 13,2 млрд кубометров газа. Таким образом Украина почти выполнила план накопления газа и подготовки к отопительному сезону.