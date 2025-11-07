Украина получит не менее 300 млн кубометров американского газа

Группа "Нафтогаз" и польская компания ORLEN подписали договоренности о поставках не менее 300 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ) из США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
Как сообщается, договоренности подписали во время Министерской встречи Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC).
"Мы благодарим партнеров из США и Польши за эту важную поддержку энергетической устойчивости Украины в условиях, когда Россия продолжает ежедневно атаковать нашу энергетическую и газовую инфраструктуру", - отметила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.
По ее словам, подписание соответствующего меморандума касается не только насущных потребностей, но и открывают возможности для долгосрочного сотрудничества в направлении диверсификации маршрутов поставок и укрепления энергетической безопасности Европы при поддержке США.
Гринчук выразила благодарность партнерам - министру энергетики Польши Милошу Мотыке, министру энергетики США Крису Райту и министру внутренних дел США Дагу Бергуму - за конструктивное сотрудничество и последовательную поддержку Украины.
Стоит отметить, что для осенне-зимнего периода Украине необходимо 13,2 млрд кубометров газа. Таким образом Украина почти выполнила план накопления газа и подготовки к отопительному сезону.
Напомним, Украине пришлось приостановить заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польшу.
Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что Украина "на 99,5%" выполнила план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном, но продолжит импорт из-за падения добычи.
Кабинет министров Украины принял решение выделить дополнительные 8,4 миллиарда гривен на импорт газа в течение отопительного сезона 2025-2026 годов.
На днях стало известно, что Украина возобновила импорт газа через южный Трансбалканский канал.
В то же время ранее сообщалось, что Польша работает над соглашением об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из США для дальнейших поставок в Украину и Словакию.
