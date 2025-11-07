Україна отримає щонайменше 300 млн кубометрів американського газу

Як повідомляється, домовленості підписали під час Міністерської зустрічі Партнерства з трансатлантичного енергетичного співробітництва (P-TEC).

"Ми дякуємо партнерам з США та Польщі за цю важливу підтримку енергетичної стійкості України в умовах, коли Росія продовжує щоденно атакувати нашу енергетичну і газову інфраструктуру", - зазначила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

За її словами, підписання відповідного меморандуму стосується не лише нагальних потреб, але й відкривають можливості для довгострокової співпраці у напрямку диверсифікації маршрутів постачання та зміцнення енергетичної безпеки Європи за підтримки США.

Гринчук висловила вдячність партнерам - міністру енергетики Польщі Мілошу Мотиці, міністру енергетики США Крісу Райту та міністру внутрішніх справ США Дагу Бергуму - за конструктивну співпрацю та послідовну підтримку України.

Варто зазначити, що для осінньо-зимового періоду України необхідно 13,2 млрд кубометрів газу. Таким чином Україна майже виконала план накопичення газу та підготовки до опалювального сезону.