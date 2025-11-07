Україна отримає щонайменше 300 млн кубометрів американського газу

Група "Нафтогаз" та польська компанія ORLEN підписали домовленості щодо постачання щонайменше 300 млн кубометрів скрапленого природного газу (СПГ) із США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
Як повідомляється, домовленості підписали під час Міністерської зустрічі Партнерства з трансатлантичного енергетичного співробітництва (P-TEC).
"Ми дякуємо партнерам з США та Польщі за цю важливу підтримку енергетичної стійкості України в умовах, коли Росія продовжує щоденно атакувати нашу енергетичну і газову інфраструктуру", - зазначила міністр енергетики України Світлана Гринчук.
За її словами, підписання відповідного меморандуму стосується не лише нагальних потреб, але й відкривають можливості для довгострокової співпраці у напрямку диверсифікації маршрутів постачання та зміцнення енергетичної безпеки Європи за підтримки США.
Гринчук висловила вдячність партнерам - міністру енергетики Польщі Мілошу Мотиці, міністру енергетики США Крісу Райту та міністру внутрішніх справ США Дагу Бергуму - за конструктивну співпрацю та послідовну підтримку України.
Варто зазначити, що для осінньо-зимового періоду України необхідно 13,2 млрд кубометрів газу. Таким чином Україна майже виконала план накопичення газу та підготовки до опалювального сезону.
Нагадаємо, Україні довелося призупинити заповнення підземних газових сховищ на тлі обстрілів енергетики та через зупинку імпортних постачань газу через Польщу.
Заступник міністра енергетики України Микола Колесник повідомив, що Україна "на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку.
Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити додаткові 8,4 мільярда гривень на імпорт газу протягом опалювального сезону 2025-2026 років.
Днями стало відомо, що Україна відновила імпорт газу через південний Трансбалканський канал.
Водночас раніше повідомлялося, що Польща працює над угодою про імпорт скрапленого природного газу (СПГ) зі США для подальшого постачання в Україну та Словаччину.
Детальніше про те, скільки газу та електрики може імпортувати Україна із сусідніх країн та чи є на це гроші - читайте у матеріалі РБК-Україна.