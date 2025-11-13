Зеленский призвал Европу использовать активы РФ: это вопрос выживания Украины
Европейский Союз должен преодолеть разногласия по использованию замороженных российских активов.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg Television.
По его словам, финансовая поддержка является критически необходимой для Украины, чтобы удержать экономику и продолжать борьбу против российской агрессии.
"Я надеюсь, мы получим это решение. В противном случае нам придется искать альтернативу - это вопрос нашего выживания. Поэтому мы очень в этом нуждаемся. И я рассчитываю на партнеров", - сказал Зеленский.
Напомним, ЕС отложил до декабря решение об использовании российских государственных активов для предоставления Украине кредитов на сумму около 140 миллиардов евро. Средства нужны Киеву уже в начале следующего года.
Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис недавно предупредил, что без надежных финансовых обязательств со стороны Европы МВФ не сможет разблокировать новый пакет помощи для Киева, который может составить около 8 миллиардов долларов.
Зеленский отметил, что именно Россия должна заплатить за войну.
"Россия должна заплатить за эту войну, - говорит Зеленский.
Он считает, что деньги из замороженных активов помогут Украине приобрести больше средств противовоздушной обороны в США и Европе и финансировать производство дронов для ударов по российским целям.
Зеленский также обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом подать "сигнал" европейским лидерам, чтобы те активнее действовали.
"В США заморожено более пяти миллиардов российских активов - возможно, он решит потратить эти деньги. Это поможет. Когда США принимают решительные санкции, европейские партнеры обычно также действуют активнее", - подытожил Зеленский.
Российские активы
Международные партнеры Украины продолжают искать пути для покрытия дефицита государственного бюджета на 2025 год. Один из вариантов, который сейчас активно обсуждается, - создание так называемого "репарационного кредита", что позволит направить замороженные российские активы на поддержку Украины.
Несмотря на задержку с принятием соответствующих решений, критических рисков для государственных финансов пока нет, ведь потребности бюджета на текущий год уже обеспечены.
Европейская комиссия тем временем работает над новым планом финансовой помощи Украине, подробности которого ожидаются в ближайшее время.