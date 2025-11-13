Зеленский призвал Европу использовать активы РФ: это вопрос выживания Украины

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg Television.

По его словам, финансовая поддержка является критически необходимой для Украины, чтобы удержать экономику и продолжать борьбу против российской агрессии.

"Я надеюсь, мы получим это решение. В противном случае нам придется искать альтернативу - это вопрос нашего выживания. Поэтому мы очень в этом нуждаемся. И я рассчитываю на партнеров", - сказал Зеленский.

Напомним, ЕС отложил до декабря решение об использовании российских государственных активов для предоставления Украине кредитов на сумму около 140 миллиардов евро. Средства нужны Киеву уже в начале следующего года.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис недавно предупредил, что без надежных финансовых обязательств со стороны Европы МВФ не сможет разблокировать новый пакет помощи для Киева, который может составить около 8 миллиардов долларов.

Зеленский отметил, что именно Россия должна заплатить за войну.

"Россия должна заплатить за эту войну, - говорит Зеленский.

Он считает, что деньги из замороженных активов помогут Украине приобрести больше средств противовоздушной обороны в США и Европе и финансировать производство дронов для ударов по российским целям.

Зеленский также обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом подать "сигнал" европейским лидерам, чтобы те активнее действовали.

"В США заморожено более пяти миллиардов российских активов - возможно, он решит потратить эти деньги. Это поможет. Когда США принимают решительные санкции, европейские партнеры обычно также действуют активнее", - подытожил Зеленский.