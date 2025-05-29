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Орбан против Украины в ЕС, потому что "хочет мира" и не тратить деньги на войну

Будапешт, Четверг 29 мая 2025 13:58
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Орбан против Украины в ЕС, потому что "хочет мира" и не тратить деньги на войну Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил против членства Украины в ЕС. Он заявил, что хочет мира в Европе, а Украина якобы этому мешает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Орбана, которого цитирует Index.

Соответствующее заявление премьер Венгрии сделал на Конференции консервативных политических действий (CPAC) Венгрия-2025.

Орбан утверждает, что якобы для Европы есть два плана и один из них - либеральный. Венгерский премьер считает самой большой проблемой Брюсселя провоенную позицию.

"Ключом к либеральному плану является Украина. Ускоренное членство в ЕС - это удобный повод для реорганизации Европы в военное время. Либеральный план ведет к разорванной войной, централизованной, долговой Европе, где нет свободы, но есть послушание", - сказал Орбан.

Он изложил свой план для Европы, который называется "Патриот" и состоит из четырех пунктов. Один из главных пунктов плана Орбана - это запрет вступления Украины в ЕС.

План Орбана имеет пункты:

  • "Мы хотим мира, нам не нужен восточный фронт, нам также не нужно членство Украины в ЕС".
  • "Мы хотим суверенитета, мы не хотим общих налогов, мы не хотим общих заимствований, мы не хотим совместного экономического управления, мы не хотим, чтобы наши деньги отправлялись на войну третьей страны".
  • "Мы должны защищать свободу, мы должны вернуть людям свободу политики, мысли и взглядов".
  • "Мы хотим вернуть Европу у мигрантов. Мы хотим христианской культуры, школ, основанных на национальных принципах, улиц и районов без страха. Мы хотим гордиться нашими народами".

Конфликт Венгрии и Украины

В мае СБУ разоблачила на Закарпатье шпионскую сеть военной разведки Венгрии. В сеть входили бывшие украинские военный и военнослужащая.

Шпионы собирали информацию о военной защищенности Закарпатской области, искали уязвимые места. Также их задачей было изучение настоев местных жителей, в частности, при сценарии, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

В Венгрии обвинили Украину в пропаганде, а позже выслали двух украинских дипломатов.

Также в центре Будапешта задержали бывшего украинского дипломата за якобы шпионаж. В МИД Украины назвали произошедшее "охотой на ведьм" и призвали власти Венгрии прекратить антиукраинскую истерию.

Больше о том, почему Орбан начал антиукраинскую кампанию и при чем здесь шпионы - в материале РБК-Украина.

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