Орбан против Украины в ЕС, потому что "хочет мира" и не тратить деньги на войну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил против членства Украины в ЕС. Он заявил, что хочет мира в Европе, а Украина якобы этому мешает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Орбана, которого цитирует Index.

Соответствующее заявление премьер Венгрии сделал на Конференции консервативных политических действий (CPAC) Венгрия-2025.

Орбан утверждает, что якобы для Европы есть два плана и один из них - либеральный. Венгерский премьер считает самой большой проблемой Брюсселя провоенную позицию.

"Ключом к либеральному плану является Украина. Ускоренное членство в ЕС - это удобный повод для реорганизации Европы в военное время. Либеральный план ведет к разорванной войной, централизованной, долговой Европе, где нет свободы, но есть послушание", - сказал Орбан.

Он изложил свой план для Европы, который называется "Патриот" и состоит из четырех пунктов. Один из главных пунктов плана Орбана - это запрет вступления Украины в ЕС.

План Орбана имеет пункты: