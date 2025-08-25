ua en ru
Украина может отреагировать на инициативу Навроцкого о "бандеровском символе", - источник

Понедельник 25 августа 2025 18:55
Украина может отреагировать на инициативу Навроцкого о "бандеровском символе", - источник Фото: Кароль Навроцкий, президент Польши (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Иван Носальский

Инициатива президента Польши Кароля Навроцкого о запрете "бандеровского символа" может вызвать негативные настроения среди украинцев. Киев не исключает реакцию на такие действия.

Об этом РБК-Украина сообщил дипломатический источник.

По данным собеседника издания, Украина анализирует правовое измерение принятых новым польским президентом решений и их влияние на украинцев в Польше.

Дипломатический источник уточнил, что Украина благодарна за все предыдущие решения польских властей в пользу украинцев. В Киеве рассчитывают, что польские власти обеспечат соблюдение прав граждан Украины не хуже, чем в других странах ЕС.

"В то же время, любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребовать реагирования украинской стороны", - добавил собеседник.

Решение Навроцкого

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, в рамках которой в Польше "бандеровский символ" приравняют к символам нацистов и советских коммунистов.

Глава польского государства заверил, что такое решение соответствует добрым отношениям Польши с Украиной.

При этом неясно, о каком именно "бандеровском символе" идет речь.

