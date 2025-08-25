Президент Польши инициировал запрет в стране "бандеровского символа"
Президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, которая предусматривает приравнивание "бандеровского символа" к нацистским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wirtualna Polska.
Навроцкий анонсировал собственный законопроект, который будет предусматривать продление процесса предоставления гражданства с трех до десяти лет.
Он также предлагает включить в законопроект положение, приравнивающее "бандеровский символ" к символам, соответствующим якобы немецкому национал-социализму в уголовном кодексе.
"Все эти решения отвечают интересам как польского национального сообщества, так и наших добрых отношений с Украиной, которые должны строиться на принципах справедливости, на принципах правды и вопреки российской пропаганде", - отметил президент.
Напомним, что президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о соцпомощи для безработных украинцев.
Они могут остаться без популярной выплаты и бесплатного медобслуживания.
Навроцкий предложил собственный "вариант" специального закона. Он призвал правительство и парламентские силы в течение двух недель наработать согласованный документ.