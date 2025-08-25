ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Президент Польши инициировал запрет в стране "бандеровского символа"

Понедельник 25 августа 2025 14:54
UA EN RU
Президент Польши инициировал запрет в стране "бандеровского символа" Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, которая предусматривает приравнивание "бандеровского символа" к нацистским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wirtualna Polska.

Навроцкий анонсировал собственный законопроект, который будет предусматривать продление процесса предоставления гражданства с трех до десяти лет.

Он также предлагает включить в законопроект положение, приравнивающее "бандеровский символ" к символам, соответствующим якобы немецкому национал-социализму в уголовном кодексе.

"Все эти решения отвечают интересам как польского национального сообщества, так и наших добрых отношений с Украиной, которые должны строиться на принципах справедливости, на принципах правды и вопреки российской пропаганде", - отметил президент.

Напомним, что президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о соцпомощи для безработных украинцев.

Они могут остаться без популярной выплаты и бесплатного медобслуживания.

Навроцкий предложил собственный "вариант" специального закона. Он призвал правительство и парламентские силы в течение двух недель наработать согласованный документ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Польша
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы