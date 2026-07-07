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Зеленский назвал ключевую тему переговоров с Трампом в Турции

15:34 07.07.2026 Вт
2 мин
Какой вопрос сейчас самый важный для Украины?
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский назвал ключевую тему переговоров с Трампом в Турции Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Ключевой темой переговоров президентов Украины и США на саммите в Турции станут зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Глава государства подчеркнул важность получения Украиной большего количества этих систем во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Зеленский отметил, что будет обсуждать разные темы с американским президентом. Он добавил, что важно найти способ, как можно скорее получить как можно больше ракет для систем Patriot.

"Это важнейший вопрос, который мы обсудим. Для нас это неотложный вопрос", - сказал президент Украины.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что Варшава передала Украине ракеты для ЗРК Patriot. Они должны усилить украинскую противовоздушную оборону на фоне продолжающихся российских атак.

Сегодня Нидерланды заявили, что исчерпали возможности для дальнейшей прямой военной поддержки Украины. В частности, министер обороны страны, отвечая на вопрос о ракетах для Patriot, отметила, что Амстердам уже "достиг предела своих возможностей".

Отметим, советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что сейчас у Украины нет ракет для перехвата российской баллистики.

По его словам, граничащие с Россией государства также испытывают угрозу с ее стороны, поэтому не спешат передавать собственные запасы таких ракет. В частности, речь идет и о Германии.

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