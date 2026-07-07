Зеленский назвал ключевую тему переговоров с Трампом в Турции

Ключевой темой переговоров президентов Украины и США на саммите в Турции станут зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Глава государства подчеркнул важность получения Украиной большего количества этих систем во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Зеленский отметил, что будет обсуждать разные темы с американским президентом. Он добавил, что важно найти способ, как можно скорее получить как можно больше ракет для систем Patriot.

"Это важнейший вопрос, который мы обсудим. Для нас это неотложный вопрос", - сказал президент Украины.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что Варшава передала Украине ракеты для ЗРК Patriot. Они должны усилить украинскую противовоздушную оборону на фоне продолжающихся российских атак.

Сегодня Нидерланды заявили, что исчерпали возможности для дальнейшей прямой военной поддержки Украины. В частности, министер обороны страны, отвечая на вопрос о ракетах для Patriot, отметила, что Амстердам уже "достиг предела своих возможностей".