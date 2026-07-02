Украина срочно просит ракеты для Patriot у 40 стран

Украина обратилась к 40 странам-партнерам с просьбой о неотложном предоставлении ракет для Patriot уже в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны.

Отмечается, что ракеты просят предоставить в обмен на будущие поставки, законтрактованные для Украины.

"Сбивание баллистических ракет остается ключевым вызовом из-за нехватки ракет к системам Patriot", - отметили в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что для обеспечения страны антибаллистикой в апреле был впервые заключен рекордный контракт на сотни ракет PAC-2 для Patriot при поддержке Германии. Они начнут поступать в течение следующих лет.

Кроме того, впервые был сделан шаг к закупке около сотни ракет к Patriot на 1 млрд долларов за счет кредита Евросоюза. В этом году Киев также впервые стал получать ракеты со складов дружественных стран.

"Однако этого недостаточно - Украине критически нужны дополнительные ракеты к системам Patriot. Они на складах партнеров. И именно от быстрых решений, масштабирования механизма PURL и закупки ракет через JUMPSTART зависит защита украинского неба", - подчеркнули в Минобороны.