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У Украины вообще нет ракет, чтобы сбивать баллистику, - "Флэш"

18:31 06.07.2026 Пн
2 мин
Дефицит ракет PAC-3 ощущается по всему миру
aimg Валерий Ульяненко
У Украины вообще нет ракет, чтобы сбивать баллистику, - "Флэш" Фото: системы ПВО Patriot (Getty Images)
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У Украины вообще нет ракет и нечем сбивать российские баллистические ракеты. Более того, дефицит ракет PAC-3 ощущается во всем мире.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник министра обороны Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в комментарии Радио NV.

"И такая проблема не только у нас, она есть в мире, потому что сейчас ощущается дефицит этих ракет PAC-3 благодаря событиям по миру. И у нас есть контракты, мы уже законтрактовали многие ракеты Patriot на следующий, будущий период. И мы сейчас пытаемся спрашивать наших партнеров, страны НАТО, чтобы они дали нам взаймы эти ракеты", - сказал он.

Украина обещает, что вернет эти ракеты, но, по словам Флеша, все понимают, что ситуация в мире нестабильная, и Европа тоже.

"Мы видим много информации о том, что возможно будет какая-то агрессия на Польшу, агрессия на другие страны Прибалтики. И это ответ, почему многие страны сейчас пытаются хранить запасы этих Patriot, потому что никто не понимает, что будет дальше", - отметил заместитель министра.

"Флэш" отметил, что "странный и агрессивный сосед" представляет угрозу для стран, имеющих общую границу с Россией, поэтому они пытаются хранить ракеты, в том числе и Германия.

"Я видел, что говорит министр обороны Германии, что они тоже пытаются готовиться для будущих каких-то вероятных действий со стороны России. И это действительно может быть, мы не понимаем вообще, что там в голове у Путина и что он будет дальше делать", - подчеркнул "Флэш".

Напомним, этой ночью украинские защитники не сбили ни одной баллистической ракеты, летевшей на Киев. В то же время по крылатым ракетам и "Калибрам" процент сбития высокий.

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат объяснил, что главной причиной является дефицит ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

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