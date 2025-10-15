ВСУ смогут сбивать КАБы? Украина анонсировала финальные испытания перехватчиков

Украина работает над противодействием российским управляемым авиабомбам. Для этого несколько компаний разрабатывают специальные дроны-перехватчики.

Об этом журналистам в Брюсселе сказал старший национальный представитель Украины в JATEC, директор по имплементации программ Совместного центра НАТО-Украина полковник Валерий Вишневский, сообщает РБК-Украина .

Конкурс инноваций НАТО

Вишневский рассказал, что в НАТО есть конкурс, который называется "Инновационный челлендж".

"В целом НАТО имеет годовой цикл инноваций, и если во время этого годового цикла инноваций они не находят какого-либо решения, они обращаются к инновационному конкурсу", - уточнил он.

По словам полковника, Украина написала сценарии, как применяются КАБы и очертила результат, который хотела бы получить. После этого было получено 40 заявок. Их проверкой занималось жюри из экспертов НАТО и экспертов из Украины, которые занимаются противодействием КАБам.

"У нас оказалось три финалиста. Я не могу называть по состоянию на данный момент имя компаний. Но мы получили дрон-перехватчик, мы получили рой дронов. И по состоянию на сегодняшний день у нас есть искусственный интеллект, который мы можем заливать в любой дрон-перехватчик, и он будет донаводить дроны на цель", - рассказал Вишневский.

Финальные испытания перехватчиков

Он уточнил, что технология все еще нуждается в доработке. Такие решения уже оказались чрезвычайно эффективными против разных дронов типа "Шахед". Финальные испытания запланированы в районе 20 октября на полигоне Бискарос во Франции.

Во время финальных испытаний компания должна подтвердить свои тактико-технические характеристики на поле боя.

"Будут запущены планирующие бомбы, будут запущены беспилотники и они должны будут по ним отработать", - отметил Вишневский.

На уточняющий вопрос о том, было ли целью найти противодействие КАБам, полковник подчеркнул, что решение нуждается в доработке.

Компании, которые разработали такие инновации, являются европейско-украинскими, добавил Вишневский.