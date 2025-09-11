ua en ru
Британия будет производить дроны-перехватчики украинской разработки

Украина, Четверг 11 сентября 2025 08:17
Британия будет производить дроны-перехватчики украинской разработки Фото: дроны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Великобритания подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Соглашение предусматривает обмен технологиями, что создаст рабочие места в Британии и усилит национальную безопасность обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Британии.

Первым проектом станет новый перехватчик-дрон для противовоздушной обороны под названием Project OCTOPUS. Его массовое производство начнется в Великобритании, где планируют выпускать тысячи таких дронов в месяц для передачи Украине.

Эффективное оружие против атак дронами

Перехватчики-дроны значительно дешевле обычных ракет ПВО и доказали эффективность против иранских дронов-камикадзе. Они способны быстро перехватывать вражеские дроны и ракеты, уничтожая их до достижения цели.

Новые системы помогут Украине отражать атаки, подобные последней ночной атаке России на запад Украины. Тогда часть дронов пересекла воздушное пространство Польши, и НАТО пришлось задействовать средства ПВО, говорится в заялерии.

Промышленное партнерство Лондона и Киева

Соглашение стало результатом углубления промышленного партнерства, о котором премьер-министр Великобритании объявил после встречи с Владимиром Зеленским летом. На прошлой неделе министр обороны Джон Хили посетил Киев и подписал расширение сотрудничества, которое предусматривает совместные разработки и обмен интеллектуальной собственностью.

Это одно из первых подобных соглашений Украины с западной страной. Оно открывает возможности для увеличения оборонного производства и превращения военной промышленности в драйвер экономического роста.

Новая стратегия оборонной индустрии

Правительство Великобритании объявило о сотнях миллионов фунтов новых инвестиций в рамках Стратегии оборонной индустрии. Из них 250 млн фунтов пойдут на новые контракты по развитию оборонного сектора, а 182 млн фунтов - на обучение специалистов в пяти новых технических колледжах.

Министр обороны Джон Хили подчеркнет значимость стратегии в выступлении на выставке DSEI в Лондоне.

Поддержка Украины и цитаты лидеров

Премьер-министр Киер Стармер заявил: "Пока Россия продолжает свои жестокие и беспрерывные атаки на Украину, поддержка Великобритании не ослабнет. Это новое партнерство - исторический шаг, который объединяет британские и украинские разработки для создания передовой технологии защиты от российской агрессии".

"Используя силу нашей оборонной промышленности, мы не только помогаем Украине защищаться от варварских атак Путина, но и создаем рабочие места, стимулируем рост и обеспечиваем наше собственное будущее", - добавил он.

Министр обороны Джон Хили отметил: "Через это партнерство с Украиной и новую стратегию оборонной индустрии мы ускоряем работу нашей обороной промышленности. Мы будем работать в военных темпах, усиливать безопасность и поддерживать рабочие места в Британии".

Массовое производство и новые инвестиции

Дрон Project OCTOPUS был разработан украинскими инженерами при поддержке британских специалистов. Он уже показал высокую эффективность против дронов Shahed, при этом стоит менее 10% от цены цели, которую уничтожает.

В этом году Великобритания выделяет 4,5 млрд фунтов на военную помощь Украине - это рекордная сумма. Программа подготовки украинских военных продлена до 2026 года.

В марте премьер-министр объявил о контракте на 1,6 млрд фунтов для поставки более пяти тысяч ракет ПВО Украине, что создало 200 новых рабочих мест и поддержало еще 700. Также Лондон инвестирует 350 млн фунтов в производство дронов, увеличив поставки для Украины до 100 тыс. в 2025 году.

Министр обороны Британии Джон Хили во время заседания "Рамштайна" 9 сентября заявил, что Великобритания в течение года будет финансировать производство тысячи дронов большой дальности для Украины.

Ранее сообщалось, что украинская компания "Укрспецсистемс" построит завод по производству дронов в Великобритании.

