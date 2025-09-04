"Украина должна стать дикобразом": Spiegel раскрыл детали гарантий безопасности от Германии

По данным издания, в центре внимания находится укрепление украинской армии. В берлинских правительственных кругах заявляют, что прежде всего она должна быть способна обеспечить перемирие или мирное соглашение.

"Важнейшей гарантией безопасности, которую мы можем предоставить на данный момент, является достаточная поддержка украинской армии в ее усилиях защитить страну", - сказал Мерц.

Усилия в этом направлении описываются термином "porcupining", что означает дикобраз. Следовательно, по данным издания, Украина должна превратиться в потенциально опасного, в любом случае боеспособного дикобраза, способного противостоять любой атаке.

План Мерца в отношении Украины

По информации журнала Spiegel, сегодня правительство Германии предложит усилить противовоздушную оборону Украины. Планируется увеличение на 20 процентов в год - с учетом количества систем вооружения и их эффективности.

Кроме того, планируется улучшить наступательные воздушные возможности Киева. Имеются в виду дальнобойные высокоточные вооружения, такие как крылатые ракеты, которые производятся в Украине при финансовой и технологической поддержке

В то же время Украине могут предоставить оборудование для четырех механизированных пехотных бригад, что будет означать около 480 пехотных машин в год, включая бронетранспортеры.

По мнению Германии, другими важными составляющими гарантий безопасности являются:

продолжение подготовки украинских солдат,

тесное взаимодействие оборонных промышленностей Украины и европейских государств.

Берлин также придает большое значение дальнейшей интеграции Украины в ЕС и финансовой и экономической поддержке страны.

Федеральное правительство Германии не исключает военного вклада Германии в виде участия в миротворческих силах. Однако, по его мнению, предпосылкой для этого является политическая договоренность с целью прекращения войны.

Между тем о перемирии или даже мирном соглашении, однако, по-прежнему речь не идет, ведь российский диктатор Владимир Путин не изменил своей позиции, а наоборот, усилил атаки на Украину.