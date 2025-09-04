Союзники завершили технические планы гарантий для Украины и готовят сигнал Трампу, - Reuters
Около 30 лидеров, преимущественно из Европы, а также Турции, Австралии и Канады, встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить будущие гарантии безопасности для Киева. Усилия союзников осложняются из-за отсутствия четких гарантий от США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, около 30 лидеров сегодня проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно будущих гарантий безопасности для Киева в случае заключения перемирия с Россией. Они надеются, что сделали достаточно, чтобы убедить Соединенные Штаты поддержать их усилия.
Саммит "коалиции желающих", который пройдет как лично, так и виртуально, объединит лидеров преимущественно из Европы, а также Турции, Австралии и Канады.
Страны месяцами вели переговоры на разных уровнях, чтобы определить свой военный вклад в Украину и помочь сдержать Россию от повторного нападения на нее после окончательного перемирия.
Однако эти усилия недавно зашли в тупик, поскольку правительства заявили, что любая военная роль Европы потребует собственных гарантий безопасности США в качестве меры предосторожности.
Между тем президент Дональд Трамп не взял на себя никаких четких обязательств по их предоставлению.
Между тем вчера, президент Франции Эммануэль Макрон заявил вместе с Зеленским в Париже, что лидеры коалиции в четверг одобрят планы по гарантиям безопасности, которые обеспечат их военные.
Стоит заметить, что двое анонимных европейских чиновников заявили, что детальные "технические" планы уже завершены, не вдаваясь в подробности, что это на самом деле означает.
Анонимные чиновники заявили, что целью будет послать политический сигнал Трампу, ведь подчеркнет отсутствие прогресса в направлении прямых мирных переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и Зеленским со времен саммита Трамп-Путин в августе и побудит Трампа усилить давление на Москву сейчас.
Согласно концептуальной записке, направленной участникам, с которой ознакомилось агентство Reuters, командующие армий Великобритании и Франции, которые на прошлой неделе провели детальные встречи со своими коллегами из коалиции, должны были провести брифинг для лидеров в четверг.
Гарантии безопасности для Украины
Заметим, что вчера, 3 сентября, президент Украины объяснил, что европейских гарантий безопасности для Украины может быть недостаточно, чтобы удержать российского диктатора Владимира Путина от нового вторжения.
Он рассказал, почему нужно участие Соединенных Штатов Америки.
Стоит добавить, что гарантии безопасности Украины начали активно обсуждать после 18 августа, когда в Белом доме состоялась встреча президента Трампа с Зеленским и европейскими лидерами.
После встречи в Белом доме президент Украины сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней, однако позже сроки сдвинулись еще на неделю.