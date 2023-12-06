Украина, Израиль и граница с Мексикой. В Сенат США внесли новый бюджетный запрос

Законопроект объемом 167 страниц предусматривает предоставление более 15 млрд долларов на поддержку Украины, в частности на нужды в сферах "военная подготовка, обмен разведданными" и "усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования".

Кроме того, документ также предусматривает выделение 10,6 млрд долларов на помощь Израилю, из которых 4 млрд долларов планируется направить на противоракетную оборону, а 1,2 млрд - на ускорение разработки системы противоракетной обороны "Железный луч".

В резюме пакета также упоминается о 43,6 млрд долларов на увеличение производственных мощностей Израиля в сфере вооружений и боеприпасов, а также на инвестиции в американскую промышленную базу подводных лодок и увеличение их запасов.

Путину нельзя разрешить переждать

В заявлении, которое сопровождало обнародование законопроекта в Сенате, председатель Комитета Сената по вопросам ассигнований, республиканка Пэтти Мюррей назвала "крайне важным продолжить нашу поддержку Украины в этот решающий момент и дать понять Путину и другим диктаторам, что они не могут просто переждать, пока переждут Соединенные Штаты ".

"Сенаторам давно следует прекратить привязывать партийные и экстремистские иммиграционные предложения к широко двухпартийному дополнению. Этот пакет также стимулирует усилия всего правительства, направленные на прекращение потока фентанила (опиоид. - Ред.) и борьбу с транснациональными преступными организациями, которые занимаются его незаконным оборотом", - сказала Мюррей.

Защита южной границы США от мигрантов

Среди положений, которые демократы выделили в пакете, отмечает The Hill, также выделение примерно 1,4 млрд долларов для найма "команд судей по вопросам иммиграции, включая помощников адвокатов, юристов, помощников юристов, судебных администраторов, переводчиков и другого вспомогательного персонала".

Кроме того, законопроект выделяет сотни миллионов долларов на усилия, направленные на решение "проблемы нехватки собранных у мигрантов образцов ДНК, задержанных пограничным патрулем США", а также на усиление "лабораторного анализа Администрацией по контролю за наркотиками образцов нелегального фентанила для отслеживания нелегальных поставок опиоида обратно к производителям".

По словам сенаторов от Демократической партии, законопроект предусматривает выделение более 5 млрд долларов экстренного финансирования американской Таможенной и пограничной службе, а также около 2,3 млрд долларов экстренного финансирования Иммиграционной и таможенной службе США.

Ожидается, что документ будет вынесен на первое процедурное голосование в среду, 6 декабря, поскольку, по словам сенаторов-демократов, Украина крайне нуждается в финансировании военной помощи из-за тяжелой войны с Россией.

В то же время, отмечает The Hill, голосование за законопроект может провалиться, поскольку республиканцы настаивают на более агрессивных предложениях по защите южной границы.

Политические коллизии из-за финансовой помощи США для Израиля и Украины

За последний месяц в американском Конгрессе разгорелась ожесточенная политическая война между демократами и республиканцами за проекты предоставления финансовой помощи Украине и Израилю, а также финансирование безопасности южной границы страны с Мексикой.

В конце октября у США осталось более 5,4 млрд долларов, предусмотренных на военную помощь Украине.

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на поставки Украине, а 14,3 млрд долларов - Израилю.

Однако Палата представителей 2 ноября утвердила альтернативный законопроект новоизбранного спикера Майка Джонсона, предусматривающий военную помощь объемом 14,3 млрд долларов исключительно Израилю без Украины. Демократическое большинство в Сенате заблокировало рассмотрение этого документа.

Позже Джонсон предложил проект временного двухэтапного финансирования без учета помощи Украине и Израилю. 15 ноября Сенат поддержал этот законопроект, чтобы избежать остановки работы правительства США (т.н. "шатдауна"). 16 ноября президент Джо Байден подписал документ.

Угроза срыва поставок оружия Украине

На днях советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не смогут передавать Украине оружие, если Конгресс не поддержит законопроект о предоставлении стране финансовой помощи.

6 декабря лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что будет агитировать голосовать против выделения финансовой помощи Украине. Республиканцы требуют, чтобы любой законопроект о помощи Украине и Израилю также содержал изменения, направленные на усиление безопасности американских границ.

На днях переговоры сенаторов от Демократической и Республиканской партий по защите южной границы США с Мексикой не принесли результатов.

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