Україна, Ізраїль та кордон з Мексикою. В Сенат США внесли новий бюджетний запит

Законопроєкт обсягом 167 сторінок передбачає надання понад 15 млрд доларів на підтримку України, зокрема на потреби у сферах "військова підготовка, обмін розвідданими" та "посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування".

Крім того, документ також передбачає виділення 10,6 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, з яких 4 млрд доларів планується скерувати на протиракетну оборону, а 1,2 млрд - на прискорення розробки системи протиракетної оборони "Залізний промінь".

У резюме пакету також згадується про 43,6 млрд доларів на збільшення виробничих потужностей Ізраїлю у сфері озброєнь і боєприпасів, а також на інвестиції в американську промислову базу підводних човнів та збільшення їхніх запасів.

Путіну не можна дозволити перечекати

У заяві, що супроводжувала оприлюднення законопроєкту в Сенаті, голова Комітету Сенату з питань асигнувань, республіканка Петті Мюррей назвала "вкрай важливим продовжити нашу підтримку України в цей вирішальний момент і дати зрозуміти Путіну та іншим диктаторам, що вони не можуть просто перечекати, доки перечекають Сполучені Штати ".

"Сенаторам давно слід припинити прив'язувати партійні та екстремістські імміграційні пропозиції до широко двопартійного доповнення. Цей пакет також стимулює зусилля всього уряду, спрямовані на припинення потоку фентанілу (опіоїд. - Ред.) та боротьбу з транснаціональними злочинними організаціями, що займаються його незаконним обігом", - сказала Мюррей.

Захист південного кордону США від мігрантів

Серед положень, які демократи виділили в пакеті, зазначає The Hill, також є виділення приблизно 1,4 млрд доларів на наймання "команд суддів з питань імміграції, включаючи помічників адвокатів, юристів, помічників юристів, судових адміністраторів, перекладачів та іншого допоміжного персоналу".

Крім того, законопроєкт виділяє сотні мільйонів доларів на зусилля, спрямовані на вирішення "проблеми нестачі зібраних у мігрантів зразків ДНК, що були затримані прикордонним патрулем США", а також на посилення "лабораторного аналізу Адміністрацією з контролю за наркотиками зразків нелегального фентанілу для відстеження нелегальних поставок опіоїду назад до виробників".

За словами сенаторів від Демократичної партії, законопроєкт передбачає виділення понад 5 млрд доларів екстреного фінансування американській Митній та прикордонній службі, а також близько 2,3 млрд доларів екстреного фінансування Імміграційній та митній службі США.

Очікується, що документ буде винесено на перше процедурне голосування в середу, 6 грудня, оскільки, за словами сенаторів-демократів, Україна вкрай потребує фінансування військової допомоги через тяжку війну з Росією.

Водночас, зазначає The Hill, голосування за законопроєкт може провалитися, оскільки республіканці наполягають на більш агресивних пропозиціях щодо захисту південного кордону.

Політичні колізії через фінансову допомогу США для Ізраїлю та України

За останній місяць в американському Конгресі розгорілася запекла політична війна між демократами та республіканцями за проєкти надання фінансової допомоги Україні та Ізраїлю, а також фінансування безпеки південного кордону країни з Мексикою.

Наприкінці жовтня у США залишилося понад 5,4 млрд доларів, передбачених на військову допомогу Україні.

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на постачання Україні, а 14,3 млрд доларів – Ізраїлю.

Однак Палата представників 2 листопада затвердила альтернативний законопроєкт новообраного спікера Майка Джонсона, що передбачає військову допомогу обсягом 14,3 млрд доларів виключно Ізраїлю без України. Демократична більшість у Сенаті заблокувала розгляд цього документу.

Пізніше Джонсон запропонував проєкт тимчасового двохетапного фінансування без урахування допомоги Україні та Ізраїлю. 15 листопада Сенат підтримав цей законопроєкт, щоб уникнути зупинки роботи уряду США (т.зв. "шатдауну"). 16 листопада президент Джо Байден підписав документ.

Загроза зриву поставок зброї Україні

Днями радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не зможуть передавати Україні зброю, якщо Конгрес не підтримає законопроєкт про надання країні фінансової допомоги.

6 грудня лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що буде агітувати голосували проти виділення фінансової допомоги Україні. Республіканці вимагають, щоб будь-який законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю також вміщував зміни, спрямовані на посилення безпеки американських кордонів.

Днями переговори сенаторів від Демократичної та Республіканської партій щодо захисту південного кордону США з Мексикою зазнали невдачі.

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