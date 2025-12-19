Украина и США сегодня проведут переговоры: к формату привлекли новых участников

Украинские и американские чиновники сегодня, 19 декабря, проведут новый раунд переговоров. В обсуждениях теперь участвуют и европейские партнеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова в Telegram.
Он рассказал, что вместе с генерал-лейтенантом, начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым начнет сегодня новый раунд консультаций с американской стороной.
"В этот формат, по приглашению американской стороны, привлечены также европейские партнеры. Спасибо США за координацию, которая позволяет сохранять общее видение и двигаться согласованно", - отметил Умеров.
По словам секретаря СНБО, у Украины конструктивный настрой. В частности, были проведены предварительные консультации с европейскими коллегами. Проходит подготовка к дальнейшим разговорам с американскими чиновниками.
Умеров добавил, что доложит президенту Владимиру Зеленскому об итогах консультаций.
"Действуем четко в соответствии с определенными президентом приоритетами: безопасность Украины должна быть гарантирована надежно и долгосрочно", - обратил внимание он.
Напомним, предыдущая встреча украинских и американских чиновников прошла буквально несколько дней назад в Берлине. В переговорах, в частности, участвовал президент Украины Владимир Зеленский. Американскую сторону представляли спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Обе стороны после переговоров подчеркнули, что им удалось добиться прогресса. В свою очередь министр обороны Британии Джон Хили после встречи Украины и США в Берлине обратил внимание, что мирные переговоры продвинулись дальше, чем когда-либо с начала российского полномасштабного вторжения.
Главным спорным вопросом, как и раньше, остаются территории. В то же время Зеленский обратил внимание, что США "слышат" позицию Украины.
К слову, согласно слухам в СМИ, на этих выходных американские чиновники также могут встретиться с российской делегацией. Кремль отправил на переговоры главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.