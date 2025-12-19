Україна і США сьогодні проведуть переговори: до формату залучили нових учасників

Він розповів, що разом із генерал-лейтенантом, начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим розпочне сьогодні новий раунд консультацій з американською стороною.

"До цього формату, на запрошення американської сторони, залучені також європейські партнери. Дякую США за координацію, яка дає змогу зберігати спільне бачення і рухатися узгоджено", - зазначив Умєров.

За словами секретаря РНБО, в України конструктивний настрій. Зокрема, було проведено попередні консультації з європейськими колегами. Триває підготовка до подальших розмов з американськими чиновниками.

Умєров додав, що доповість президенту Володимиру Зеленському про підсумки консультацій.

"Діємо чітко відповідно до визначених президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково", - звернув увагу він.