Чиновники США и России встретятся в Майами для переговоров по Украине, - Politico

Майами, Среда 17 декабря 2025 22:35
Чиновники США и России встретятся в Майами для переговоров по Украине, - Politico Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американские и российские чиновники могут уже на этих выходных встретиться в Майами, чтобы обсудить возможность завершения войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Неназванные источники рассказали изданию, что в российскую делегацию войдет глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев. При этом ожидается, что США на переговорах представят спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Один из собеседников Politico отметил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров также встретится с американской делегацией перед встречей США и России. По его словам "планы остаются гибкими".

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа считают, что Россия примет западные гарантии безопасности и членство Украины в ЕС в рамках окончательной сделки. Но российский диктатор Владимир Путин пока не показывает соответствующих признаков.

Переговоры Украины и США

Напомним, на днях украинские и американские чиновники встретились в Берлине. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, который принимал участие в обсуждениях, рассказал, что был достигнут "значительный прогресс".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Берлине обратил внимание, что позиции Киева и Вашингтона по вопросу территорий все еще расходятся.

При этом Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника написало о том, что на выходных в Майами должен пройти новый раунд переговоров Украины и США. Ожидается, что в обсуждениях будут участвовать военные.

