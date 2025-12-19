ua en ru
Україна і США сьогодні проведуть переговори: до формату залучили нових учасників

США, П'ятниця 19 грудня 2025 18:06
Україна і США сьогодні проведуть переговори: до формату залучили нових учасників
Автор: Іван Носальський

Українські та американські чиновники сьогодні, 19 грудня, проведуть новий раунд переговорів. В обговореннях тепер беруть участь і європейські партнери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Рустема Умєрова в Telegram.

Він розповів, що разом із генерал-лейтенантом, начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим розпочне сьогодні новий раунд консультацій з американською стороною.

"До цього формату, на запрошення американської сторони, залучені також європейські партнери. Дякую США за координацію, яка дає змогу зберігати спільне бачення і рухатися узгоджено", - зазначив Умєров.

За словами секретаря РНБО, в України конструктивний настрій. Зокрема, було проведено попередні консультації з європейськими колегами. Триває підготовка до подальших розмов з американськими чиновниками.

Умєров додав, що доповість президенту Володимиру Зеленському про підсумки консультацій.

"Діємо чітко відповідно до визначених президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково", - звернув увагу він.

Переговори України та США

Нагадаємо, попередня зустріч українських та американських чиновників відбулася буквально кілька днів тому в Берліні. У переговорах, зокрема, брав участь президент України Володимир Зеленський. Американську сторону представляли спецпосланець Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер.

Обидві сторони після переговорів наголосили, що їм вдалося домогтися прогресу. Своєю чергою, міністр оборони Британії Джон Гілі після зустрічі України і США в Берліні звернув увагу, що мирні переговори просунулися далі, ніж будь-коли з початку російського повномасштабного вторгнення.

Головним спірним питанням, як і раніше, залишаються території. Водночас Зеленський звернув увагу, що США "чують" позицію України.

До речі, згідно з чутками у ЗМІ, на цих вихідних американські чиновники також можуть зустрітися з російською делегацією. Кремль відправив на переговори главу Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва.

