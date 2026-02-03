Трамп соврал? Моди не подтвердил отказ Индии от российской нефти
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что у него и президента США Дональда Трампа был телефонный разговор. Однако он не упомянул, обсуждался ли отказ страны от российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Моди в соцсети Х.
"Сегодня было замечательно поговорить с моим дорогим другом президентом Трампом. Очень рад, что на продукцию, произведенную в Индии, теперь будет действовать пониженная таможенная пошлина в размере 18%. От имени 1,4 миллиардов жителей Индии выражаю огромную благодарность", - написал он.
Моди подчеркнул, что когда две большие экономики и крупнейшие демократии мира работают вместе, это приносит пользу обеим народам и открывает огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества.
"Лидерство президента Трампа имеет жизненно важное значение для глобального мира, стабильности и процветания. Индия полностью поддерживает его усилия по достижению мира", - подчеркнул индийский премьер.
Он добавил, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с ним, чтобы вывести партнерство на беспрецедентный уровень.
При этом Нарендра Моди ни слова не сказал о том, что он отказался от закупок российской нефти.
Что предшествовало
Напомним, в понедельник 2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Индией, чтобы та прекратила закупать россйискую нефть. По словам Трампа, это поможет закончить войну в Украине.
"Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше нефти в США и, возможно, в Венесуэле. Это поможет прекратить войну в Украине, которая продолжается сейчас и в которой еженедельно гибнут тысячи людей", - сказано в сообщении Трампа в соцсетях.
Ранее мы писали, что санкции США и давление с стороны Вашингтона индийские НПЗ начали менять стратегию своих нефтяных закупок.