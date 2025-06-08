Обмен телами погибших между Украиной и РФ может начаться на следующей неделе, - Буданов
Начало обмена телами погибших военных между Украиной и РФ запланировано на следующую неделю. Украина продолжает готовить обмен, несмотря на давление Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в Telegram.
Он подчеркнул, что Украина сталкивается с информационным давлением и попытками единолично диктовать параметры обменного процесса со стороны РФ. Буданов заявил, что вопрос о том кого, когда и как менять - не должен быть чьим-то единоличным решением, а давление и манипуляции здесь недопустимы.
"Особенно цинично звучат попытки некоторых российских пропагандистов спекулировать на человеческом горе, к которому они сами же и причастны. Тем более, на великий праздник Троицы, который мы сегодня отмечаем", - отметил Буданов.
По словам руководителя ГУР, Координационный штаб работает над организацией обмена, который базируется на достигнутых в Стамбуле договоренностях.
"Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник. Все движется по плану, несмотря на грязную информационную игру врага", - добавил он.
Обмен пленными
Напомним, что на переговорах в Стамбуле 2 июня делегации Украины и РФ договорились о втором масштабном обмене пленными. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что договорились об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также всех военных в возрасте от 18 до 25 лет.
Кроме того, Украина и РФ согласовали возвращение 6 тысяч тел погибших солдат с каждой стороны. Также Украина передала россиянам список нескольких сотен детей, которые были депортированы в Россию.
Однако Россия уже неоднократно заявляла о якобы начале передачи тел погибших и обвиняла Украину и "переносе" обмена. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отмечали, что российские заявления - это фейк.
Там отметили, что Украина подала списки на обмен, сформированные в соответствии с договоренностями. Но списки, которые передала РФ, не соответствуют согласованному подходу. Что касается репатриации тел, то дата проведения обмена телами не была согласована.
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