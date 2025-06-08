Обмен телами погибших между Украиной и РФ может начаться на следующей неделе, - Буданов

Начало обмена телами погибших военных между Украиной и РФ запланировано на следующую неделю. Украина продолжает готовить обмен, несмотря на давление Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в Telegram.

Он подчеркнул, что Украина сталкивается с информационным давлением и попытками единолично диктовать параметры обменного процесса со стороны РФ. Буданов заявил, что вопрос о том кого, когда и как менять - не должен быть чьим-то единоличным решением, а давление и манипуляции здесь недопустимы.

"Особенно цинично звучат попытки некоторых российских пропагандистов спекулировать на человеческом горе, к которому они сами же и причастны. Тем более, на великий праздник Троицы, который мы сегодня отмечаем", - отметил Буданов.

По словам руководителя ГУР, Координационный штаб работает над организацией обмена, который базируется на достигнутых в Стамбуле договоренностях.

"Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник. Все движется по плану, несмотря на грязную информационную игру врага", - добавил он.