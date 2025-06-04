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Обмен пленными "1200 на 1200": Мединский ответил, когда РФ готова начать

Москва, Среда 04 июня 2025 19:24
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Обмен пленными "1200 на 1200": Мединский ответил, когда РФ готова начать Фото: Владимир Мединский, помощник российского диктатора (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и Россия могут провести самый большой обмен пленными с начала войны. В Москве планируют начать 7-9 июня.

Об этом заявил помощник российского диктатора, глава делегации РФ Владимир Мединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Мединский в ходе совещания российского диктатора Владимира Путина с правительством рассказал, что Украина и Россия сейчас согласовывают "окончательные цифры по партитету".

"Мы предполагаем, что это будет 1200 человек с каждой стороны, и это снова будет самый большой обмен военнопленными. Начать готовы 7, 8, 9 июня", - уточнил он.

По его словам, Россия уже якобы "полностью готова" к такому обмену.

Обмен пленными

Напомним, во время второго раунда переговоров в Стамбуле, который прошел 2 июня, Украина и Россия договорились о новом обмене военнопленными.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планируется обменять "1000 на 1000" и дополнительно "200 на 200".

По его словам, списками имен стороны обменяются на этой неделе.

При этом уже сегодня, 4 июня, Зеленский рассказал, что первые два обмена могут пройти уже 7-8 июня.

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