Обмен пленными "1200 на 1200": Мединский ответил, когда РФ готова начать
Украина и Россия могут провести самый большой обмен пленными с начала войны. В Москве планируют начать 7-9 июня.
Об этом заявил помощник российского диктатора, глава делегации РФ Владимир Мединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Мединский в ходе совещания российского диктатора Владимира Путина с правительством рассказал, что Украина и Россия сейчас согласовывают "окончательные цифры по партитету".
"Мы предполагаем, что это будет 1200 человек с каждой стороны, и это снова будет самый большой обмен военнопленными. Начать готовы 7, 8, 9 июня", - уточнил он.
По его словам, Россия уже якобы "полностью готова" к такому обмену.
Обмен пленными
Напомним, во время второго раунда переговоров в Стамбуле, который прошел 2 июня, Украина и Россия договорились о новом обмене военнопленными.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планируется обменять "1000 на 1000" и дополнительно "200 на 200".
По его словам, списками имен стороны обменяются на этой неделе.
При этом уже сегодня, 4 июня, Зеленский рассказал, что первые два обмена могут пройти уже 7-8 июня.
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