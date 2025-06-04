Украина и Россия могут провести самый большой обмен пленными с начала войны. В Москве планируют начать 7-9 июня.

Об этом заявил помощник российского диктатора, глава делегации РФ Владимир Мединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс ".

Мединский в ходе совещания российского диктатора Владимира Путина с правительством рассказал, что Украина и Россия сейчас согласовывают "окончательные цифры по партитету".

"Мы предполагаем, что это будет 1200 человек с каждой стороны, и это снова будет самый большой обмен военнопленными. Начать готовы 7, 8, 9 июня", - уточнил он.

По его словам, Россия уже якобы "полностью готова" к такому обмену.