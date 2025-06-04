Зеленский анонсировал большой обмен пленными в выходные

В эти выходные Украина может осуществить два обмена пленными с Россией. Но конкретные списки от Москвы Киев до сих пор не получил.

"Сегодня наши группы провели консультации по обмену. Российская сторона передала информацию, что на эти выходные сможет передать - в субботу и воскресенье - 500 человек, наших военных, из той 1000+, о которой мы договорились", - сообщил президент.

По словам Зеленского, Украина будет готова к обмену соответствующего количества пленных.

"Пока что мы списки не получили. В этот раз в отличие от прошлого Стамбула, россияне дали слово, что заранее дадут списки, кого мы меняем, для нас это важно. Мы пока списки вновь не получили, опять находятся какие-то причины.... Россияне будут готовы на субботу на воскресенье первые два обмена сделать", - подытожил он.