Зеленский анонсировал большой обмен пленными в выходные
В эти выходные Украина может осуществить два обмена пленными с Россией. Но конкретные списки от Москвы Киев до сих пор не получил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Сегодня наши группы провели консультации по обмену. Российская сторона передала информацию, что на эти выходные сможет передать - в субботу и воскресенье - 500 человек, наших военных, из той 1000+, о которой мы договорились", - сообщил президент.
По словам Зеленского, Украина будет готова к обмену соответствующего количества пленных.
"Пока что мы списки не получили. В этот раз в отличие от прошлого Стамбула, россияне дали слово, что заранее дадут списки, кого мы меняем, для нас это важно. Мы пока списки вновь не получили, опять находятся какие-то причины.... Россияне будут готовы на субботу на воскресенье первые два обмена сделать", - подытожил он.
Обмен пленными в формате "1000 на 1000"
Заметим, что во время первого раунда переговоров в Турции 16 мая делегации Украины и России согласовали масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000". Из-за значительного объема договоренность реализовывали поэтапно в течение нескольких дней.
Обмен начался 23 мая, и за три дня действительно в Украину вернулась тысячи военнопленных. Среди них - бойцы ВМС, Десантно-штурмовых войск, Нацгвардии, Теробороны и пограничной службы.
РБК-Украина в частности показывало эксклюзивные кадры масштабного обмена пленными, которые опубликовала СБУ.
Уже 2 июня украинская и российская делегации провели второй раунд переговоров в Стамбуле.
Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что в результате встречи стороны договорились о новом обмене пленными.
В частности, по его словам, было запланировано обмен тяжелораненых и тяжелобольных пленных в формате "всех на всех".
Подробнее о переговорах - в материале РБК-Украина.
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