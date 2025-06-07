Россия делает вбросы, чтобы мешать обмену пленными, - источники

Подготовка к обмену пленными, о котором Украина и Россия договорились во время второго раунда переговоров в Стамбуле, продолжается. Но Москва пытается мешать информационными вбросами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как известно, недавно один из представителей РФ Владимир Рогов заявил, что между Украиной и Россией начался обмен телами погибших военных. А также обвинил украинскую сторону в якобы отказе забирать более 500 тел. Эти заявления сразу же опровергли в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Российская сторона делает все, чтобы информационно этому мешать, куча разных вбросов. Например, о репатриации, обмене телами всех на всех. Это фейк, который россияне распространяют через своих функционеров", - сказал собеседник РБК-Украина.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Напомним, во время переговоров в Стамбуле украинская и российская сторона договорились провести еще один масштабный обмен. Однако на этот раз это будет касаться не только пленных, но и тел погибших.

Так, Украина и Россия договорились об обмене всех на всех тяжело раненых и тяжело больных, молодых солдат до 25 лет, и возвращении тел 6000 погибших.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, первый обмен может состояться уже в эти выходные. По его словам, Россия была готова передать в субботу и воскресенье 500 человек.

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